شركة إسبانية ستتكلف بتصميم ملعب الدار البيضاء ﻿

أعلن مكتب ''كروز وأورتيز'' الإسباني للهندسة المعمارية، عن تصميم ملعب المباراة النهائية في ملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026، والذي سيقام في الدار البيضاء، والذي سيتسع لـ90 ألف متفرج.

" شوف سبور"

أعلن مكتب "كروز وأورتيز" الإسباني للهندسة المعمارية، عن تصميم ملعب المباراة النهائية في ملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026، والذي سيقام في الدار البيضاء، والذي سيتسع لـ90 ألف متفرج.

وقال "كروز وأورتيز"، إن الملعب سيكون أكبر مشروع تتولى تنفيذه الشركة التي أنشأت ملعب أتلتيكو مدريد الجديد.

وكشف البيان الرسمي للمكتب الإسباني، أن الملعب سيكون مغطى بالكامل، "ما يعني تحديا تقنيا كبيرا، وقد تم تطويره وفقا لمتطلبات أحدث قواعد الفيفا".

وتعمل الشركة في الوقت الحالي على تصميم مشروعات رياضية أخرى، كملاعب لفريق داليان ييفانج الصيني لكرة القدم الذي تملكه "واندا"، كما يعمل أيضا على إنشاء ملعب في مدينة لوجانو السويسرية.