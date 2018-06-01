عاجل..إنفانتينو رئيس فيفا يصدم المغرب بخصوص ترشحه لتنظيم مونديال 2026 ﻿

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' السويسري جاني إنفانتينو، يومه الأحد، في مؤتمر صحفي، خلال تعليقه على اختيار المرشح لاستضافة مونديال 2026، أن الترجيحات بخصوص هوية مستضيف هذا المونديال لا تصب

"شوف تيفي"

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو، يومه الأحد، في مؤتمر صحفي، خلال تعليقه على اختيار المرشح لاستضافة مونديال 2026، أن الترجيحات بخصوص هوية مستضيف هذا المونديال لا تصب في مصلحة المغرب، مشددا على أن "المجلس العالمي هو من سيقرر البلد المضيف".

وحسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل، فإن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قال: "أعتقد أنه توجب على لجنة مراجعة الترشيحات إبراز نقاط القوة والضعف في كل ملف"، مضيفا أن الترجيحات لا تصب في مصلحة المغرب.

وأوضحت الوكالة الفرنسية، أن "إنفانتينو"، أكد الاعتماد على التصويت إلكترونيا، قائلا: "تم القيام بالأمور بشكل صحيح والآن يتوجب على الجميع تحمل مسؤولياته واتخاذ قراره. هذا كل شيء".



