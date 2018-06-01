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البرازيل تقسو على النمسا بثلاثية نظيفة استعدادا للمونديال

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 16:42 البرازيل تقسو على النمسا بثلاثية نظيفة استعدادا للمونديال | سبور
البرازيل تقسو على النمسا بثلاثية نظيفة استعدادا للمونديال
فاز منتخب البرازيل على مضيفه النمسا بثلاثة أهداف نظيفة بملعب ''إرنست هابل'' بالعاصمة فيينا، في ختام استعدادات راقصي السامبا لمونديال روسيا 2018 .

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فاز منتخب البرازيل على مضيفه النمسا بثلاثة أهداف نظيفة بملعب "إرنست هابل" بالعاصمة فيينا، في ختام استعدادات راقصي السامبا لمونديال روسيا 2018 .

وسجل الفريق البرازيلي أولى أهدافه بعد عشر دقائق من نهاية الشوط الأول عبر غابرييل جيسوس، في الدقيقة 36، وأضاف نيمار الهدف الثاني بعد مهارة فردية رائعة داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 63 ، ثم أضاف فيليبي كوتينيو الهدف الثالث بتسديدة متقنة من داخل المنطقة أيضا في الدقيقة 69.

ويذكر أن البرازيل ستواجه في مباراتها الافتتاحية منتخب سويسرا يوم الأحد 17 يونيو الجاري، قبل مواجهة كوستاريكا في 22 يونيو وصربيا في 27 يونيو.

 

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