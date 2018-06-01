جواب قانوني على بلاغ المحامي رودني ديكسون .. وهـذه ملابسات توقيف الهواري ونجلي النقيب زيان..(التفاصيل الكاملة) ﻿

أثــار البلاغ الصادر عن المحامي رودني ديكسون بصفته المستشار القانوني الدولي للمتهم توفيق بوعشرين فيما سماه المراسلة الاستعجالية الموجهة إلى الأمم المتحدة من أجل إنـهاء الاعتقال التعسفي السالف

''شوف تيفي''

أثــار البلاغ الصادر عن المحامي رودني ديكسون بصفته المستشار القانوني الدولي للمتهم توفيق بوعشرين فيما سماه المراسلة الاستعجالية الموجهة إلى الأمم المتحدة من أجل إنـهاء الاعتقال التعسفي السالف الذكر، الكثير من الاستغراب، لأنه مليئ بالمغالطات والأكاذيب التي وإن كان يراد بها الإساءة للمنجزات والمكتسبات الإيجابية التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتي تعتبر الأمم المتحدة والمنتظم الدولي أكبر شاهد عليها، فإنها في الحقيقة إنما تسيئ إلى الصفة التي يحملها '' المستشار'' المذكور نفسه بصفته محام .. كما تسيئ لموكله توفيق بوعشرين باعتباره مواطناَ مغربيا يفترض فيه الاعتزاز بالمؤسسات الوطنية لبلده و احترام القضاء الوطني، سيما في السنة الأولى لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفك تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية في تجربة حقوقية وقانونية فريدة من نوعها، جعلتها محط أنظار وتتبع أعرق التجارب القضائية المقارنة على الصعيد العربي والأوروبي والدولي.

وفي هذا الصدد أجاب مصدر قضائي ''أن اعتقال توفيق بوعشرين وإحالته على المحاكمة من أجل المنسوب إليه من تهم خطيرة تتعلق بالاغتصاب وهتك العرض بالعنف والاتجار بالبشر وجلب أشخاص للبغاء والتحرش الجنسي في حق عدد من الضحايا؛ أغلبهن عاملات بمؤسسات ويخضعن لسلطته.. تم بناء على أمر قضائي متخذ وفق الضوابط المسطرية المنصوص عليها قانونا، وفي احترام تام للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المنظومة القانونية المغربية''، مردفا ''يكفي لتأكيد قانونية الإجراءات المتعلقة بالبحث والمتابعة ( السابقة للمحاكمة)، أن المحكمة قد أكدت صحتها، ورفضت الدفوع الأولية والشكلية المتعلقة بها والتي أثارها دفاع المتهم بعد مناقشات مستفيضة استغرقت عدة أيام وأولها هيأة المحكمة''.

واسترسل ذات المصدر '' أن موضوع المتابعات الموجهة لتوفيق بوعشرين لا علاقة لها إطلاقا بطبيعة عمله الصحفي وحرية الرأي والتعبير المكفولة له قانونا، وأن محاولة ربط متابعته ببعض كتاباته الصحفية، هو مجرد ادعاء يراد به تغطية الأفعال الإجرامية المرتكبة في حق مجموعة من النساء لا يقل عددهن عن 15 ضحية للاتجار في البشر والاستغلال الجنسي بمختلف أنواعه، الذي كان يرتكب في ظل نفوذ مادي ومعنوي يملكه المعني بالأمر على الصحافيات، ويمارسه بمكتبه، الذي بدل أن يظل منبرا للرأي الحر، استعمل كمكان لاستبعاد العاملات واسترقاقهن. ولذلك فإن هذا الادعاء يبقى قولا مردودا ومناورة مكشوفة ودنيئة الغرض منها محاولة التأثير على مجريات المحاكمة الجارية في مواجهته و على قرارات الهيئة القضائية التي تنظر في قضيته''.

من جهته تــابع نفس المصدر القضائي ''أن توفيق بوعشرين متع خلال كافة أطوار محاكمته الجارية لحد الآن بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، واستجابت المحكمة لطلبات دفاعه باستدعاء شهوده واستمعت لجميع أوجه دفاعه بكل مسؤولية وموضوعية رغم خروج جزء كبير منها على سياق وموضوع القضية، ورغم استغلال بعض أعضاء الدفاع لحصانة الدفاع للإساءة لقيم وأخلاق مهنة المحاماة والمساس بنبلها وشموخها للأسف، كما أشارت إلى ذلك البيانات الصادرة عن جمعية هيئات المحامين وبعض نقاباتهم، وفي مقدمتها هيئة المحامين بالدارالبيضاء''.

واستطرد ''يشهد كل المتتبعين لجلسات المحاكمة بحكمة القضاة وتعقلهم ورزانتهم في إدارة الدعوى العمومية، وهو ما شهد به الكثير من الملاحظين و من بينهم بعض أعضاء هيأة الدفاع أنفسهم، فكيف يمكن للمحامي البريطاني الذي لا ينوب في القضية ولا يحضر جلساتها أن يدعي أن قضاة المحكمة فاقدو الاستقلالية والحياد..'' وشدد ''أن محاكمة المتهم لا زالت جارية وفق الإجراءات المسطرية المقررة قانونا، وأن دفاع المتهم يتقدم خلالها بجميع الطلبات والملاحظات التي يراها ملائمة لضمان حقوق دفاعه، والتي تتم مناقشتها من طرف هيئة الحكم المستقلة والمحايدة والتي لا تخضع لأي سلطة غير سلطة القانون، والتي يرجع إليها وحدها تقييم وسائل الإثبات وتحكم حسب اقتناعه الصميم، ووفقا للقانون. كما أن حكمها يقبل الطعن بالاستئناف ثم بالنقض بعد ذلك''.

وزاد قائلا : ''إن الشرطة القضائية تعاملت مع قضية المتهم توفيق بوعشرين تحت إشراف النيابة العامة بكل مهنية وموضوعية، وفي احترام تام لسيادة القانون وتجرده عن مراكز المخاطبين بأحكامه، مستحضرة في ذلك من جهة الضمانات المسطرية للمتهم، ومن جهة أخرى واجب حماية الضحايا وضمان حقوقهم، وفق ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقد تبين ذلك من المناقشات العلنية السابقة ومن الدفوع التي تقدم بها دفاع المتهم، واتضح أن إجراءات البحث كانت سليمة، وصدرت بذلك قرارات عن هيأة المحكمة، ويمكن للمتهم ودفاعه الطعن فيها بالاستئناف''.

وأوضح ''أن إحالة توفيق بوعشرين على المحاكمة مباشرة، هو إجراء مسطري سليم، تم بعد التأكد من كون قضيته جاهزة للشروع في المحاكمة وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية المغربي في هذا الشأن، ولم يكن هناك من داع أو موجب قانوني لإحالتها على التحقيق. كما أن التحقيق في هذه القضية ليس إجباريا، ويرجع تقدير اللجوء إليه بشكل اختياري للنيابة العامة. هذا فضلا عن كون هذا الإجراء لا يمس بأي شكل من الأشكال بحقوق دفاع المتهم، على اعتبار أن ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة المحاكمة بما توفره من علنية وتواجهية وشفهية تبقى أهم وأقوى من مرحلة التحقيق التي يهيمن عليها طابع السرية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه النقطة أثيرت أمام المحكمة وترافع بشأنها الأطراف ( وفي مقدمتهم دفاع المتهم) خلال عدة جلسات، وانتهت بصدور حكم يؤكد صحة المتابعة ويرفض اعتراضات الدفاع لأنها غير مؤسسة لا واقعا ولا قانوناً''.

وكشف ''أن ما نسبه البلاغ المفضوح من كون السلطات المغربية تقوم بفبركة الدلائل على الجرائم المنسوبة إلى توفيق بوعشرين بما في ذلك ما نسب لضحية مزعومة قامت بوضع شكاية ضد الضابط الذي استمع إليها تتهمه فيها بتزوير تصريحاتها، هو أيضا ادعاء كاذب لأن التحقيق الذي أجري في القضية بين أن المعنية بالأمر كاذبة، كما تجلى من الشريط المصور الذي عرضته النيابة العامة، والذي تظهر فيه المعنية بالأمر وهي تقرأ بصوت مرتفع تصريحاتها والتي جاءت مطابقة لما سجل بالمحضر دون إضافة أو تغيير، وهو ما أدى إلى متابعتها والحكم عليها في المرحلة الابتدائية بستة أشهر حبساً. باعتباره ادعاء خطيرا يتضمن اتهامات كاذبة وإنة صريحة للضابطة القضائية. كما أن إدراج هذه الواقعة ببلاغ السيد نيكسون إما أنه ينم عن جهل صارخ لصاحبه بوقائع ووثائق الملف، أو أنه يسعى من خلاله للإثارة والبروباغندا الإعلامية للتأثير على مجريات القضية ضدا على القانون''.

وأقــر مصدرنا '' أن إحضار الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة لبعض الشاهدات من ضحايا الاستغلال الجنسي المنسوب لتوفيق بوعشرين، تم وفقا للقانون وتنفيذا لأوامر المحكمة، التي أمرت بإحضارهن بواسطة القوة العمومية، بعدما رفضن الاستجابة للاستدعاءات التي وجهت إليهن من طرف المحكمة، بعدما قدرت أن تصريحاتهن مهمة لتكوين قناعتها''.

وزاد مستغربا '' نستغرب أن يحتج المحامي البريطاني ديكسون عن تنفيذ أمر قانوني بالإحضار صادر عن محكمة، كأنه تناسى، أو لا يعلم الموقف العظيم لرئيس وزراء بلاده السابق ونستون تشرشل، عندما طلبت منه السلطات البريطانية إبان الحرب العالمية الثانية أن يوقف تنفيذ حكم صادر عن القضاء البريطاني بنقل مطار حربي قريب من مدرسة، إلى مكان بعيد عن العمران، بدعوى أن نقل المطار سيضعف الدفاع الجوي البريطاني عن أداء رسالته ضد العدو النازي. فقال جملته البليغة المأثورة : '' خير لنا أن تخسر بريطانيا الحرب عن أن أوقف تنفيذ حكم قضائي ''. وها هو اليوم المحامي البريطاني ديكسون يستكثر عن القضاء المغربي أن ينفذ أحكامه، ولو تعلق الأمر بمجرد إحضار شهود أمام المحكمة لسماع إفادتهم في قضية خطيرة تتعلق بالاتجار في البشر''.

وفي قضية أمال الهواري ، أبان ذات المصدر '' أن اعتقال أمل الهواري لا علاقة له بموضوع شهادتها في قضية توفيق بوعشرين، وإنما له علاقة بأفعال اخرى تكتسي طابعا جرميا وشكلت موضوعا لبحث تجربة جهة قضائية أخرى غير التي تنظر في قضية توفيق بوعشرين. ذلك أن الأمر يتعلق بإجراء بحث في تورط أحد أعضاء الدفاع عن المتهم بوعشرين في إخفائها ببيته لمنع مثولها أمام المحكمة التي أمرت بإحضارها. وهو ما كان يتطلب الكشف عن ملابسات هذه الجريمة، سيما بعد العثور عن المعنية بالأمر مخبأة في الصندوق الخلفي لسيارة شاهدة أخرى كانت مركونة بمرآب منزل المحامي المعني بالأمر''.



مع الإشارة كذلك أن بعض الشاهدات الأخريات اللواتي نفذت في حقهن أوامر بالإحضار بسبب عدم استجابتهن لاستدعاءات المحكمة قد أدلين بشهادتهن بكل حرية أمام المحكمة.. ومن بينهن من أفدن بوجود علاقة جنسية رضائية بينهن وبين المتهم، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء قضائي في حقهن..؛

وأضـــاف ''إن ربط واقعة اعتقال اثنين من أبناء النقيب محمد زيان بصفته محامي توفيق بوعشرين بعدما ثبت في حقهما مخالفتهما للقانون الجنائي، بواقعة انسحاب بعض أعضاء هيأة دفاع هذا الأخير، يكشف مرة أخرى عن أزمة عميقة لدى البعض في الامتثال لقرارات القضاء والإيمان بسيادة القانون وتجرده عن مستوى ومركز الأشخاص المخاطبين بأحكامه، ويؤكد بالدليل القاطع أن ما روج له إعلاميا عقب الانسحاب التكتيكي على لسان بعض أعضاء هيأة الدفاع من كون الوازع من وراء هذا الانسحاب هو وجود إختلالات مسطرية محض ادعاءات مجانية اختلقها المحامي نيكسون''.

والواقع أن وضع نجلي النقيب رهن الحراسة النظرية تم بسبب الاشتباه في تورطهما في إخفاء الشاهدة التي عثر عليها مخبأة في الصندوق الخلفي للسيارة بمنزل النقيب زيان الذي يقيمان به.

ومن جهة أخرى فإن تصريحات أعضاء هيئة الدفاع المنسحبين وفي مقدمتهم النقيب عبد اللطيف بوعشرين عزت الانسحاب إلى بعض المواقف غير المسؤولة لبعض أعضاء هيأة الدفاع ولأسباب شخصية خاصة بكل واحد منهم. كما أن النقيب بوعشرين نوّه قبل انسحابه بالمحكمة والنيابة العامة، كما أن هذه الأخيرة أبدت أسفها للانسحاب.

وجدير بالذكر أن البلاغ الصادر عن المحامي رودني ديكسون بصفته المستشار القانوني الدولي توفيق بوعشرين بحسب كل ما ذكر أعلاه، هو مجرد محاولة يائسة للتشكيك في مصداقية عمل الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية المغربية، ومحاولة للنيل من هيبة ونزاهة واستقلالية السلطة القضائية ودورها في تحقيق الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات، يندرج ضمن خطة مرسومة ترمي إلى تمطيط مدة النظر في القضية، وتلافي مناقشتها أمام القضاء لافتقار المتهم إلى ما يدحض وسائل الإثبات الجدية التي يتضمنها الملف، وفي مقدمتها شهادات الضحايا وأشرطة الفيديو التي صورها المتهم نفسه واحتفظ بها في ذاكرة حاسوبه الخاص بمكتبه. كما أن محاولة تدويل قضية جنائية عادية يعتبر هروبا إلى الأمام من طرف مستشار قانوني لا يحسن من القانون سوى الترويج للادعاءات الكاذبة للأسف الشديد.