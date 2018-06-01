 فضيحة الاستغلال الجنسي للمغربيات بحقول ''الفريز'' بإسبانيا تتواصل: مغربية تفجرها: ''حايد لي سروالي وشدني من بزازلي وجهازي التناسلي''+فيديو ﻿
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فضيحة الاستغلال الجنسي للمغربيات بحقول الفريز بإسبانيا تتواصل: مغربية تفجرها: حايد لي سروالي وشدني من بزازلي وجهازي التناسلي+فيديو | حوادث و حقوق

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فضيحة الاستغلال الجنسي للمغربيات بحقول ''الفريز'' بإسبانيا تتواصل: مغربية تفجرها: ''حايد لي سروالي وشدني من بزازلي وجهازي التناسلي''+فيديو

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 15:42 فضيحة الاستغلال الجنسي للمغربيات بحقول الفريز بإسبانيا تتواصل: مغربية تفجرها: حايد لي سروالي وشدني من بزازلي وجهازي التناسلي+فيديو | حوادث و حقوق
فضيحة الاستغلال الجنسي للمغربيات بحقول ''الفريز'' بإسبانيا تتواصل: مغربية تفجرها: ''حايد لي سروالي وشدني من بزازلي وجهازي التناسلي''+فيديو
بالرغم من نفي وزارة الشغل المغربية، فقد واصلت وسائل الإعلام الإسبانية، الكشف عن حقائق خطيرة وصادمة، حول معاناة المغربيات العاملات بحقول ''الفراولة'' بإسبانيا، وخاصة اللائي تعرضن للاستغلال الجنسي

''شوف تيفي''

بالرغم من نفي وزارة الشغل المغربية، فقد واصلت وسائل الإعلام الإسبانية، الكشف عن حقائق خطيرة وصادمة، حول معاناة المغربيات العاملات بحقول ''الفراولة'' بإسبانيا، وخاصة اللائي تعرضن للاستغلال الجنسي على يد مشغليهم وبالتحديد بحقول ''هويلفا''.

وأماطت صحيفة '' elpais'' اللثام عن العديد من الحقائق، في تقرير نشرته يومه الأحد 10 يونيو، حيث أكدت أن مغربية، تدعى ''فاطمة''، حكت عن تفاصيل مروعة خاصة بتعرضها للاستغلال الجنسي، وكشفت أن مشغلها بإحدى حقول ''هويلفا''، أمسكها بالقوة من ثدييها وجهازها التناسلي، قبل أن يعمد إلى إرغامها على إزالة سروالها بالقوة، قائلة: ''جاء كحيوان خلع ملابسي وحاول إجباري على تقبيله''.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المغربية ''فاطمة'' الأم لطفلين، تعمل بشكل مؤقت بحقول ''هويلفا''، تقدمت بشكاية إلى الحرس المدني الإسباني، رفقة ثماني مغربيات أخريات، حيث أكدن تعرضهن للاستغلال الجنسي، مؤكدة أن من بين المغربيات فقيرات وأميات ومتزوجات وغير متزوجات، رفضن الكشف عن هويتهن.

وأبرزت ''إلباييس'' أن ''فاطمة'' ومغربيات أخريات يبلغ عددهن تسعة، هربن من المزرعة التي عملن بها، ولجأن إلى قرية أندلسية صغيرة، حيث كان في استقبالهن الاتحاد الأندلسي للعمال، والذي تكلف بالدفاع عنهن من خلال محامين، قبل عودتهن إلى المغرب.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو جد صادم ومؤلم، ظهرت به مغربية ''حامل'' وهي تؤكد أن مشغلها، طالب منها ممارسة الجنس الفموي معها، أو السماح له بممارسة الجنس معه من الدبر، مؤكدة أنها مترددة في العودة إلى المغرب، وذلك بسبب الخوف من أسرتها وزوجها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فاطمة مغربيات إسبانية حقول الفريز المغربية

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