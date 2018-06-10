 بالصور... المنتخب المغربي يجري أول حصة تدريبية له في روسيا استعدادا لمواجهة إيران ﻿
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بالصور... المنتخب المغربي يجري أول حصة تدريبية له في روسيا استعدادا لمواجهة إيران

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 15:24 بالصور... المنتخب المغربي يجري أول حصة تدريبية له في روسيا استعدادا لمواجهة إيران | سبور
بالصور... المنتخب المغربي يجري أول حصة تدريبية له في روسيا استعدادا لمواجهة إيران
يجرى المنتخب المغربي، اليوم الأحد ، أول حصة تدريبية في روسيا استعدادا لمباراة المنتخب الإيراني ، التي ستقام يوم الجمعة المقبل، ضمن المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

شوف سبور

يجرى المنتخب المغربي، اليوم الأحد ، أول حصة تدريبية في روسيا استعدادا لمباراة المنتخب الإيراني ، التي ستقام يوم الجمعة المقبل، ضمن المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وستخوض النخبة الوطنية حصة خفيفة، ستخصص لاستعادة الطراوة البدنية، خصوصا و أنهم وصلوا صباح يومه الأحد إلى مدينة فورنيج الروسية قادما من العاصمة الإستونية تالين، بعد خوضه المباراة الودية الثالثة التي جمعته بإستونيا عشية يوم أمس السبت، وعرفت فوزه بثلاثة أهداف لواحد.

وسيغادر المنتخب الوطني مدينة فورونيج يوم الأربعاء المقبل في اتجاه سانت بيترسبورغ التي سيواجه بها منتخب إيران يوم الجمعة المقبل برسم الجولة الأولى عن دور المجموعات لمونديال روسيا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

ويذكر أن منتخب الأسود سيجري مباراته الأولى أمام المنتخب الإيراني، وذلك يوم 15 يونيو في سان بيتيرسبورغ، و يخوض مباراته الثانية أمام نظيره البرتغالي يوم 20 يونيو بملعب لوجينيكي بموسكو، على أن يلتقي في المباراة الثالثة بالمنتخب الإسباني في 25 يونيو بمدينة غالينينغراد.

 

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شوف سبور الدارالبيضاء المغرب المنتخب المغربي روسيا كأس العالم 2018

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