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نجم نهائي عصبة الأبطال يصدم بايرن ميونخ بهذا القرار

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 15:19 نجم نهائي عصبة الأبطال يصدم بايرن ميونخ بهذا القرار | سبور
نجم نهائي عصبة الأبطال يصدم بايرن ميونخ بهذا القرار
كشفت صحيفة ''ديلي ميرور''، اليوم الأحد، أن غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني رفض الانتقال لصفوف بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

'' شوف سبور ''

كشفت صحيفة ''ديلي ميرور''، اليوم الأحد، أن غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني رفض الانتقال لصفوف بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب نفس المصدر، فإن الويلزي بيل أكد على بايرن ميونيخ عدم رغبته في اللعب في البطولة الألمانية وأنه سوف يعود إلى بريطانيا في حال قرر ريال مدريد بيعه في الصيف.

وأفادت ذات الصحيفة، أن بايرن ميونيخ يرى أن بيل هو البديل المناسب في الفترة المقبلة للثنائي فرانك ريبيري و آريين روبن، سيما وأن نيكو كوفاتش، المدرب الجديد للفريق البافاري يرغب في استقطابه استقدامه.

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شوف سبور المغرب غاريت باييل ريال مدريد باييرن ميونخ

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