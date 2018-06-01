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رسميا..ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 يمر للتصويت

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 15:16 رسميا..ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 يمر للتصويت | سبور
رسميا..ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 يمر للتصويت
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن مرور الملف المغربي والملف الثلاثي لتنظيم كأس العالم 2026 إلى مرحلة التصويت النهائي المنتظرة يوم 13 يونيو الجاري، بعد اجتماع المجلس الإداري بموسكو من

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن مرور الملف المغربي والملف الثلاثي لتنظيم كأس العالم 2026 إلى مرحلة التصويت النهائي المنتظرة يوم 13 يونيو الجاري، بعد اجتماع المجلس الإداري بموسكو من أجل التداول حول التقرير الذي كانت قد أعدته لجنة ''تاسك فورس'' خلال زيارتين لأربعة بلدان.

وحسب بلاغ الاتحاد الدولي توصلت شوف سبور بنسخة منه فإن المجلس الإداري للاتحاد الدولي لكرة القدم، المكون من 36 عضوا، صادق على نتائج تقرير لجنة ''تاسك فورس''، ومنحت الملفين المغربي والأمريكي الحق في المرور إلى مرحلة التصويت، التي ستجرى الأربعاء المقبل بموسكو، عن مؤتمر ''فيفا'' الثامن والستين.

ويذكر أن لجنة التقنية للتقييم ''تاسك فورس'' منحت الملف المغربي 2.7 نقاط من أصل 5، في الوقت الذي حصل الملف الأمريكي الشمالي على تنقيط 4 من أصل 5.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب كاس العالم 2026

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