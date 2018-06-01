نجم منتخب كولومبيا يغيب عن المونديال و المدرب يحدد بديلا له ﻿

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، أمس السبت، أن المدافع فرانك فابرا سيغيب عن نهائيات كأس العالم في روسيا، التي ستنطلق الخميس المقبل عقب إصابته على مستوى الركبة خلال حصة تدريبية، و تعرض اللاعب،

شوف سبور

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، أمس السبت، أن المدافع فرانك فابرا سيغيب عن نهائيات كأس العالم في روسيا، التي ستنطلق الخميس المقبل عقب إصابته على مستوى الركبة خلال حصة تدريبية، و تعرض اللاعب، لتمزق في أربطة الركبة اليسرى.

وأكد المدرب الأرجنتيني لمنتخب كولومبيا خوسيه بيكرمان، أن فريد دياز لاعب فريق أوليمبيا البارغوياني صاحب الـ34 عاما، هو المدافع الأيسر الوحيد الذي تم استدعاؤه إلى التشكيلة الموسعة قبل تقليص العدد إلى 23 لاعبا.

و يفتتح منتخب كولومبيا مبارياته في كأس العالم بمواجهة نظيره الياباني في 19 يونيو قبل لقاء بولندا والسنغال ضمن المجموعة الثامنة.