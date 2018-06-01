 نجم منتخب كولومبيا يغيب عن المونديال و المدرب يحدد بديلا له ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو .. نيمار يسجل هدف رائع في مرمى النسما | بووز

فيديو .. نيمار يسجل هدف رائع في مرمى النسما

فيديو.. هذا ما قاله المهدي بنعطية بخصوص استضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2026 | بووز

فيديو.. هذا ما قاله المهدي بنعطية بخصوص استضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2026

فيديو.. المهدي بنعطية يتقاسم مع الجمهور المغربي معالم مقر الأسود بمدينة فورونيج | بووز

فيديو.. المهدي بنعطية يتقاسم مع الجمهور المغربي معالم مقر الأسود بمدينة فورونيج

بالفيديو..هذه هي حقيقة ظهور الملائكة بسماء مدينة مكناس | مجتمع

بالفيديو..هذه هي حقيقة ظهور ''الملائكة'' بسماء مدينة مكناس

هذه حقيقة نزاع شركاء قصبة الجولات الدولية المغربية المعروضة على المحكمة الزجرية بالدار البيضاء | بوليتيك

هذه حقيقة نزاع شركاء قصبة الجولات الدولية المغربية المعروضة على المحكمة الزجرية بالدار البيضاء

مصرع 4 أشخاص جراء تصادم حافلة وقطار في غرب روسيا | دولي

مصرع 4 أشخاص جراء تصادم حافلة وقطار في غرب روسيا

مثير وبالفيديو..الشاب اللي نتاحر بالحرم المكي طلع مغاربي+تفاصيل جديدة | دولي

مثير وبالفيديو..الشاب اللي نتاحر بالحرم المكي طلع ''مغاربي''+تفاصيل جديدة

ها هي رجعات ليكم..إيوا زيدو ساعة‎ | كاريكاتير شوف تيفي

ها هي رجعات ليكم..إيوا زيدو ساعة‎

فيديو طريف .. نيبل درار وفيصل فجر ناشطين على أنغام الأغاني الريفية | بووز

فيديو طريف .. نيبل درار وفيصل فجر ناشطين على أنغام الأغاني الريفية

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

نجم منتخب كولومبيا يغيب عن المونديال و المدرب يحدد بديلا له

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 15:11 نجم منتخب كولومبيا يغيب عن المونديال و المدرب يحدد بديلا له | سبور
نجم منتخب كولومبيا يغيب عن المونديال و المدرب يحدد بديلا له
أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، أمس السبت، أن المدافع فرانك فابرا سيغيب عن نهائيات كأس العالم في روسيا، التي ستنطلق الخميس المقبل عقب إصابته على مستوى الركبة خلال حصة تدريبية، و تعرض اللاعب،

شوف سبور

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، أمس السبت، أن المدافع فرانك فابرا سيغيب عن نهائيات كأس العالم في روسيا، التي ستنطلق الخميس المقبل عقب إصابته على مستوى الركبة خلال حصة تدريبية، و تعرض اللاعب، لتمزق في أربطة الركبة اليسرى.

وأكد المدرب الأرجنتيني لمنتخب كولومبيا خوسيه بيكرمان، أن فريد دياز لاعب فريق أوليمبيا البارغوياني صاحب الـ34 عاما، هو المدافع الأيسر الوحيد الذي تم استدعاؤه إلى التشكيلة الموسعة قبل تقليص العدد إلى 23 لاعبا.

و يفتتح منتخب كولومبيا مبارياته في كأس العالم بمواجهة نظيره الياباني في 19 يونيو قبل لقاء بولندا والسنغال ضمن المجموعة الثامنة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الاتحاد الكولومبي لكرة القدم فرانك فابرا كأس العالم2018 فريد دياز

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور... المنتخب المغربي يجري أول حصة تدريبية له في روسيا استعدادا لمواجهة إيران | سبور

بالصور... المنتخب المغربي يجري أول حصة تدريبية له في روسيا استعدادا لمواجهة إيران

نجم نهائي عصبة الأبطال يصدم بايرن ميونخ بهذا القرار | سبور

نجم نهائي عصبة الأبطال يصدم بايرن ميونخ بهذا القرار

رسميا..ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 يمر للتصويت | سبور

رسميا..ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 يمر للتصويت

الرجاء الرياضي يجدد عقد السفري لموسمين | سبور

الرجاء الرياضي يجدد عقد السفري لموسمين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كواليس تقديم الزعيم السياسي عبدالرحمان اليوسفي لمذكراته أحاديث في ما جرى بالمحمدية بحضور شخصيات سياسية وازنة | خارج البلاطو
منذ 36 دقيقة

كواليس تقديم الزعيم السياسي عبدالرحمان اليوسفي لمذكراته ''أحاديث في ما جرى'' بالمحمدية بحضور شخصيات سياسية وازنة

بالفيديو..عبد الله حمودي يبحث عن الحقيقة في ملف توفيق بوعشرين | خارج البلاطو

بالفيديو..عبد الله حمودي يبحث عن الحقيقة في ملف توفيق بوعشرين

وجدة تعيش على إيقاع السماع و المديح في ليالي رمضان | خارج البلاطو

وجدة تعيش على إيقاع السماع و المديح في ليالي رمضان

الفيزازي يوضح..ها علاش أخفى الله ليلة القدر.. | خارج البلاطو

الفيزازي يوضح..ها علاش أخفى الله ليلة القدر..

﻿

آخر المستجدات

فيديو .. نيمار يسجل هدف رائع في مرمى النسما | بووز
منذ 13 دقيقة

فيديو .. نيمار يسجل هدف رائع في مرمى النسما

فيديو.. هذا ما قاله المهدي بنعطية بخصوص استضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2026 | بووز

فيديو.. هذا ما قاله المهدي بنعطية بخصوص استضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2026

فيديو.. المهدي بنعطية يتقاسم مع الجمهور المغربي معالم مقر الأسود بمدينة فورونيج | بووز

فيديو.. المهدي بنعطية يتقاسم مع الجمهور المغربي معالم مقر الأسود بمدينة فورونيج

بالفيديو..هذه هي حقيقة ظهور الملائكة بسماء مدينة مكناس | مجتمع

بالفيديو..هذه هي حقيقة ظهور ''الملائكة'' بسماء مدينة مكناس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.