بالفيديو..هذه هي حقيقة ظهور ''الملائكة'' بسماء مدينة مكناس ﻿

بعد ساعات من تداول إشاعة ظهور ملائكة بسماء مدينة مكناس، تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حقيقة هذه ''الملائكة''، حيث بين أن الأمر يتعلق بقيام أشخاص باستخدام ''إنارة'' قوية،

''شوف تيفي''

بعد ساعات من تداول إشاعة ظهور ملائكة بسماء مدينة مكناس، تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حقيقة هذه ''الملائكة''، حيث بين أن الأمر يتعلق بقيام أشخاص باستخدام ''إنارة'' قوية، تظهر بالسماء بشكل غريب، ما جعل البعض يصدق إشاعة ''الملائكة''.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث أكد الجميع أن الأمر يتعلق بإشاعة حاول البعض نشرها، من خلال تصوير الفيديو والادعاء على أن الأمر يتعلق بـ ''ملائكة''.

وكانت مجموعة من الصفحات قد تداولت، منذ أمس السبت، مقطع فيديو، قيل إن فصوله تم تصويرها بمدينة مكناس، يكشف عن ظهور أمور غريبة بسماء العاصمة الإسماعيلية، تم وصفها بـ ''أطياف'' و''ملائكة''.