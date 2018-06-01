هذه حقيقة نزاع شركاء قصبة الجولات الدولية المغربية المعروضة على المحكمة الزجرية بالدار البيضاء ﻿

أثــار ما سبق وتناولناه بتاريخ 02 يونيو 2018، بخصوص قضية شركة قصبة الجولات الدولية للسياحة ، جدلا واسعا في الوسط السياحي الوطني، و الذي تضمن مجموعة من المعلومات حول خلافات دامت ما يقارب 20 سنة بين

"شوف تيفي"

أثــار ما سبق وتناولناه بتاريخ 02 يونيو 2018، بخصوص قضية شركة قصبة الجولات الدولية للسياحة ، جدلا واسعا في الوسط السياحي الوطني، و الذي تضمن مجموعة من المعلومات حول خلافات دامت ما يقارب 20 سنة بين شركاء الشركة بناء على وثائق قدمها (ب.الإدريسي) باعتباره طرفا مشتكيا يتهم على أساسها محمد بنعمور بخيانة الأمانة و التصرف بسوء نية في مال الشركة.

و بكل موضوعية، و بناء على ما حصلت عليه "شوف تيفي" من وثائق و معلومات إضافية قد تضع الرأي العام أمام صورة أخرى لملف الشركة و ما تعاقبت عنه من أحداث و فصول، و التزاما بحق الرد المكفول الذي يضمنه قانون الصحافة و النشر بالمغرب، وخلافا لما سبق ذكره فقد أقدم بنعمور على توظيف بنعدو بالشركة و الذي كان يشتغل آنذاك كمندوب مبيعات في ميدان الصيدلة -Délégué médical- ليتقلد بعدها منصب مدير مبيعات ثم مديرا عاما للشركة، حيث قدم سنة 1997 استقالته من الشركة.

وحسب بيان حقيقة توصلت به شوف تيفي إن بنعدو يمتلك 4.95 بالمائة من أسهم الشركة و رفض في عدة مناسبات مبادرات و اقتراحات حلول ودية من أجل فض الشراكة مصرا على اختلاق الخلافات و الشائعات المغرضة في حق KTI باعتبارها منافسا مباشرا لمصالح شركته الخاصة.

و تنويرا للرأي العام بخصوص الملف حيث ادعى بنعدو قيام بنعمور بالتصرف في مال مشترك بسوء نية و خيانة الأمانة، يوضح بيان الحقيقة أنه بناء على أمر من وكيل الملك لدى المحكمة الجزرية بالدار البيضاء فقد فتح تحقيق في الموضوع من طرف الضابطة القضائية ... ليتم استدعاؤه من طرف المحكمة للبث في الجنح المنسوبة إليه في إطار القضية الرائجة حاليا أمام أنظار المحكمة الزجرية بالدار البيضاء .

هـــذا وتتوفر "شوف تيفي" على العديد من المعلومات والوثائق المتعلقة بالنزاع الذي يعرفه شركاء شركة قصبة الجولات الدولية السياحية ...ولنا عودة في الموضوع.