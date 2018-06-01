مصرع 4 أشخاص جراء تصادم حافلة وقطار في غرب روسيا ﻿

قال الإعلام المحلي الروسي، إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم اليوم الأحد جراء اصطدام حافلة بقطار شحن في مقاطعة أوريل بغرب روسيا.

شوف تيفي

قال الإعلام المحلي الروسي، إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم اليوم الأحد جراء اصطدام حافلة بقطار شحن في مقاطعة أوريل بغرب روسيا.

وقد وقع الحادث صباح اليوم عند تقاطع السكك الحديدية على بعد 20 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة أوريل، المركز الإداري للمقاطعة عندما اصطدم القطار بالحافلة العابرة.

إذ كانت الحافلة تقل أعضاء فرق محلية كانوا في طريقهم لحضور احتفال بمناسبة الذكرى التسعين لإقامة منطقة أوريل الإدارية.

ونقلت وكالة أنباء ''ريا نوفوستي'' عن أولجا بردنيكوفا ممثل إدارة لجنة التحقيق الروسية هناك، إنه تم نقل 12 شخصا للمستشفى بإصابات مختلفة وبعضهم حالتهم خطيرة.

وقد ذكرت الوكالة أن التحقيقات جارية وتم رفع دعوى جنائية ''لانتهاك قواعد المرور وتشغيل مركبة'' و''أداء العمل وتقديم خدمات لا تلبى متطلبات السلامة،'' بحسب المسؤول.