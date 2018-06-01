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مثير وبالفيديو..الشاب اللي نتاحر بالحرم المكي طلع ''مغاربي''+تفاصيل جديدة

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 14:09 مثير وبالفيديو..الشاب اللي نتاحر بالحرم المكي طلع مغاربي+تفاصيل جديدة | دولي
مثير وبالفيديو..الشاب اللي نتاحر بالحرم المكي طلع ''مغاربي''+تفاصيل جديدة
بعد 48 ساعة من واقعة انتحاره، ظهرت تفاصیل جديدة حول الشاب المعتمر الذي انتحر إثر سقوطه من سطح الحرم إلى صحن المطاف، حيث تبين أنه فرنسي من أصل جزائري ولد في 8 يونیو 1992م، وهو يوافق نفس الیوم الذي انتحر

''شوف تيفي''

بعد 48 ساعة من واقعة انتحاره، ظهرت تفاصیل جديدة حول الشاب المعتمر الذي انتحر إثر سقوطه من سطح الحرم إلى صحن المطاف، حيث تبين أنه فرنسي من أصل جزائري ولد في 8 يونیو 1992م، وهو يوافق نفس الیوم الذي انتحر فیه ''8 يونیو 2018''.

وحسب صحيفة ''عاجل'' السعودية، فقد وصل الشاب المنتحر إلى المملكة في الثامن عشر من شهر رمضان الجاري عبر مطار الأمیر محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وكان من المفترض أن يمكث خمسة أيام، مضيفة أنه أقام في أحد الفنادق بالمدينة لمدة يوم واحد، ثم انتقل لمكة لأداء مناسك العمرة، وكان يقطن في أحد الفنادق بحي العزيزية بمكة المكرمة.

وأكدت الصحيفة أن سقوط الشاب تسبب في إصابته بعدة كسور أدت إلى وفاته، وقد تم وضع جثته بمستودع الأموات بمستشفى الملك فیصل بمكة، لحین انتهاء التحقیقات من قِبل الجهات الأمنیة، مبرزة أن هناك فيديو جديد انتشر، ظهر به الشاب وهو يحاول الوصول لإمام الحرم المكي، حيث تمكن بسبب إصراره الوصول إليه والسلام عليه بالرغم من تواجد الحرس حول الإمام.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشاب المعتمر السعودية فيديو مناسك العمرة

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