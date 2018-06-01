المغرب يقترض 200 مليون أورو من البنك الإفريقي لدعم القطاع الزراعي ﻿

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوم أمس الجمعة بالرباط، اتفاقية تحصل بموجبها المملكة على قرض بقيمة 200 مليون يورو، سيخصص لدعم برامج في القطاع الزراعي.

شوف تيفي

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوم أمس الجمعة بالرباط، اتفاقية تحصل بموجبها المملكة على قرض بقيمة 200 مليون يورو، سيخصص لدعم برامج في القطاع الزراعي.

وذكرت وزارة المالية، في بيان لها أن هذا التمويل يأتي لدعم استراتيجية التنمية الفلاحية (خطة المغرب الأخضر) التي أطلقها المغرب منذ العام 2008، والتي تروم بالأساس تطوير القطاع الزراعي والرفع من مساهمته في الناتج الداخلي.

كما يهدف التمويل إلى المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي من أجل نمو اقتصادي مندمج ومستدام، وخلق فرص العمل، وتحسين مناخ الأعمال والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.

وعبر وزير المالية '' محمد بوسعيد'' في كلمة بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى وجودة علاقات التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، وشكر المؤسسة على الدعم المتواصل الذي تقدمه للمغرب في مجال الاستثمارات المهيكلة والإصلاحات والاستراتيجيات القطاعية.



من جهتها، أكدت الممثلة المقيمة لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، ''ليلى مقدم فرح''، استعداد المؤسسة المالية الإفريقية لدعم جهود الحكومة المغربية في تنفيذ مجموعة من المشروعات في مجالات متنوعة.

يذكر أن المغرب يستفيد من تمويل البنك الإفريقي للتنمية، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 2.8 مليار أورو، في قطاعات النقل والطاقة والمياه والتطهير والفلاحة والبنية التحتية.