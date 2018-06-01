 المغرب يقترض 200 مليون أورو من البنك الإفريقي لدعم القطاع الزراعي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو..الشاب اللي نتاحر بالحرم المكي طلع مغاربي+تفاصيل جديدة | دولي

مثير وبالفيديو..الشاب اللي نتاحر بالحرم المكي طلع ''مغاربي''+تفاصيل جديدة

ها هي رجعات ليكم..إيوا زيدو ساعة‎ | كاريكاتير شوف تيفي

ها هي رجعات ليكم..إيوا زيدو ساعة‎

فيديو طريف .. نيبل درار وفيصل فجر ناشطين على أنغام الأغاني الريفية | بووز

فيديو طريف .. نيبل درار وفيصل فجر ناشطين على أنغام الأغاني الريفية

المغرب يقترض 200 مليون أورو من البنك الإفريقي لدعم القطاع الزراعي | اقتصاد

المغرب يقترض 200 مليون أورو من البنك الإفريقي لدعم القطاع الزراعي

المغرب يقود رئاسة المرصد الأوروبي للسمعي البصري | مجتمع

المغرب يقود رئاسة المرصد الأوروبي للسمعي البصري

بث مباشر : البرازيل - النمسا / مباراة ودية | بووز

بث مباشر : البرازيل - النمسا / مباراة ودية

أزمة الماء والعطش تخرج ساكنة القليعة بأيت ملول للاحتجاج...والماء مقطوع 4 أيام متتاليةفيديو | مجتمع

أزمة الماء والعطش تخرج ساكنة القليعة بأيت ملول للاحتجاج...والماء مقطوع 4 أيام متتالية''فيديو''

عاجل..فيديو مروع..كسيدة خايبة بزاف بين شاحنة وحافلة لنقل العمال بالقنيطرة..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..فيديو مروع..كسيدة خايبة بزاف بين شاحنة وحافلة لنقل العمال بالقنيطرة..وهذه هي الحصيلة

تصريحات المدرب ولاعبي المنتخب الوطني لحظة الوصول إلى روسيا | بووز

تصريحات المدرب ولاعبي المنتخب الوطني لحظة الوصول إلى روسيا

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

المغرب يقترض 200 مليون أورو من البنك الإفريقي لدعم القطاع الزراعي

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 13:50 المغرب يقترض 200 مليون أورو من البنك الإفريقي لدعم القطاع الزراعي | اقتصاد
المغرب يقترض 200 مليون أورو من البنك الإفريقي لدعم القطاع الزراعي
وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوم أمس الجمعة بالرباط، اتفاقية تحصل بموجبها المملكة على قرض بقيمة 200 مليون يورو، سيخصص لدعم برامج في القطاع الزراعي.

شوف تيفي

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوم أمس الجمعة بالرباط، اتفاقية تحصل بموجبها المملكة على قرض بقيمة 200 مليون يورو، سيخصص لدعم برامج في القطاع الزراعي.

وذكرت وزارة المالية، في بيان لها أن هذا التمويل يأتي لدعم استراتيجية التنمية الفلاحية (خطة المغرب الأخضر) التي أطلقها المغرب منذ العام 2008، والتي تروم بالأساس تطوير القطاع الزراعي والرفع من مساهمته في الناتج الداخلي.

كما يهدف التمويل إلى المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي من أجل نمو اقتصادي مندمج ومستدام، وخلق فرص العمل، وتحسين مناخ الأعمال والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.

وعبر وزير المالية '' محمد بوسعيد'' في كلمة بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى وجودة علاقات التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، وشكر المؤسسة على الدعم المتواصل الذي تقدمه للمغرب في مجال الاستثمارات المهيكلة والإصلاحات والاستراتيجيات القطاعية.


من جهتها، أكدت الممثلة المقيمة لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، ''ليلى مقدم فرح''، استعداد المؤسسة المالية الإفريقية لدعم جهود الحكومة المغربية في تنفيذ مجموعة من المشروعات في مجالات متنوعة.

يذكر أن المغرب يستفيد من تمويل البنك الإفريقي للتنمية، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 2.8 مليار أورو، في قطاعات النقل والطاقة والمياه والتطهير والفلاحة والبنية التحتية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب البنك الإفريقي يقترض

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أرباب محطات البنزين والوقود يطالبون الحكومة برفع هامش الربح | اقتصاد

أرباب محطات البنزين والوقود يطالبون الحكومة برفع هامش الربح

بنك المغرب يسجل ارتفاع الدرهم مقابل الأورو وانخفاضه أمام الدولار | اقتصاد

بنك المغرب يسجل ارتفاع الدرهم مقابل الأورو وانخفاضه أمام الدولار

لغة الأرقام تكشف الكثير من الحقائق..أسعار المحروقات رخيصة بالدول العربية وسعرالمازوط يتضاعف بالمغرب 6 مرات+صور | اقتصاد

لغة الأرقام تكشف الكثير من الحقائق..أسعار المحروقات رخيصة بالدول العربية وسعر''المازوط'' يتضاعف بالمغرب 6 مرات+صور

هذه هي الامتيازات الجديدة لحافلات ستيام من أجل راحة المسافرين | اقتصاد

هذه هي الامتيازات الجديدة لحافلات ستيام من أجل راحة المسافرين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..اللاعب الدولي السابق حسن بنعبيشة: عندنا منتخب كبير وغادي نتأهلو للدور الثاني | خارج البلاطو
منذ 29 دقيقة

بالفيديو..اللاعب الدولي السابق حسن بنعبيشة: ''عندنا منتخب كبير وغادي نتأهلو للدور الثاني''

فيديو.. لحظة وصول بعثة المنتخب المصري إلى روسيا | قنوات أخرى

فيديو.. لحظة وصول بعثة المنتخب المصري إلى روسيا

كواليس الجمع العام العادي الخاص بعصبة الدار البيضاء لكرة القدم | خارج البلاطو

كواليس الجمع العام العادي الخاص بعصبة الدار البيضاء لكرة القدم

بالفيديو..شوفو أشنو قالت الممثلة فاطمة وشاي على سكينة درابيل في رمضان | خارج البلاطو

بالفيديو..شوفو أشنو قالت الممثلة فاطمة وشاي على سكينة درابيل في رمضان

﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو..الشاب اللي نتاحر بالحرم المكي طلع مغاربي+تفاصيل جديدة | دولي
منذ 8 دقائق

مثير وبالفيديو..الشاب اللي نتاحر بالحرم المكي طلع ''مغاربي''+تفاصيل جديدة

ها هي رجعات ليكم..إيوا زيدو ساعة‎ | كاريكاتير شوف تيفي

ها هي رجعات ليكم..إيوا زيدو ساعة‎

فيديو طريف .. نيبل درار وفيصل فجر ناشطين على أنغام الأغاني الريفية | بووز

فيديو طريف .. نيبل درار وفيصل فجر ناشطين على أنغام الأغاني الريفية

المغرب يقترض 200 مليون أورو من البنك الإفريقي لدعم القطاع الزراعي | اقتصاد

المغرب يقترض 200 مليون أورو من البنك الإفريقي لدعم القطاع الزراعي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.