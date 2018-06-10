الرجاء الرياضي يبرم أولى تعاقداته الصيفية ﻿

كشفت مصادر رجاوية لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، تعاقدوا رسميا مع السينغالي باي إبراهيما نياسي، لاعب نادي ليفادياكوس اليوناني، لمدة موسمين.

شوف سبور

كشفت مصادر رجاوية لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، تعاقدوا رسميا مع السينغالي باي إبراهيما نياسي، لاعب نادي ليفادياكوس اليوناني، لمدة موسمين.

وأضافت نفس المصادر، أن التعاقد مع اللاعب السينغالي، جاء بعد اقتناع الطاقم التقني بمؤهلاته التقنية والبدنية.

ويذكر أن السنغالي نياسي سبق له اللعب ضمن صفوف نادي ليفادياكوس اليونانيو فريق نانس الفرنسي ونادي نيوشاتل السويسري وأبولون ليماسول القبرصي، أنتر باكو الأذريبجاني، ثم غابالا الأذريبجاني ومنه إلى سارانساك المولدافي وديلهي ديناموس الهندي.