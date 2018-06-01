ليفربول يفشل في ضم نجم أولمبيك ليون الفرنسي ﻿

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، مساء أمس السبت، عبر موقعه الرسمي، أن لاعبه نبيل فقير، سيواصل مسيرته مع الفريق، على الرغم من أنه كان قريباً من الانتقال إلى صفوف ليفربول الإنجليزي مؤخراً.

شوف سبور

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، مساء أمس السبت، عبر موقعه الرسمي، أن لاعبه نبيل فقير، سيواصل مسيرته مع الفريق، على الرغم من أنه كان قريباً من الانتقال إلى صفوف ليفربول الإنجليزي مؤخراً.

وكان يُعتقد أن فقير سينضم إلى ليفربول، لكن تقارير بريطانية كشفت عن أن اللاعب فشل في اجتياز الكشف الطبي، الذي أجراه يوم الجمعة الماضي في باريس، بعد أن تبين أنه يُعاني من مشكلات في الركبة ستُهدد مسيرته مستقبلاً، على خلفية الإصابة قوية التي تعرض لها في الرباط الصليبي في 2015.

وذكر نادي ليون عبر موقعه في بيان رسمي بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل بعد فشل المفاوضات مع ليفربول، ليشارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا الذي تأهل إليه الفريق باحتلاله المركز الثالث في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وكان فقير قد تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي في شهر سبتمبر من عام 2015، وهو ما جعله يغيب عن المشاركة مع الفريق في العديد من المباريات. وقدم فقير مستويات مذهلة مع ليون بالموسم المنقضي، بعدما بصم على 23 هدفاً في 40 مباراة خاضها مع الفريق، ما جعله هدفاً لـ أندية عدة كان أبرزها ليفربول.