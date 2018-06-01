 أزمة الماء والعطش تخرج ساكنة القليعة بأيت ملول للاحتجاج...والماء مقطوع 4 أيام متتالية''فيديو'' ﻿
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أزمة الماء والعطش تخرج ساكنة القليعة بأيت ملول للاحتجاج...والماء مقطوع 4 أيام متتالية''فيديو''

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 13:01 أزمة الماء والعطش تخرج ساكنة القليعة بأيت ملول للاحتجاج...والماء مقطوع 4 أيام متتاليةفيديو | مجتمع
أزمة الماء والعطش تخرج ساكنة القليعة بأيت ملول للاحتجاج...والماء مقطوع 4 أيام متتالية''فيديو''
خرج عدد من سكان حي القليعة التابع للنفوذ الترابي لعمالة إنزكان أيت ملول يوم أمس في وقفة احتجاجية تنديدا بانقطاع الماء الصالح للشرب عن معظم مناطق الحي المذكور لأزيد من أربعة أيام متتالية مطالبين

شوف تيفي:أيت ملول

خرج عدد من سكان حي القليعة التابع للنفوذ الترابي لعمالة إنزكان أيت ملول يوم أمس في وقفة احتجاجية تنديدا بانقطاع الماء الصالح للشرب عن معظم مناطق الحي المذكور لأزيد من أربعة أيام متتالية مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول واقعية لهذا الانقطاع الذي وصفوه بغير المبرر وإنقاذهم من العطش الذي يهددهم.

وردد المحتجون شعارات منددة بانقطاع الماء وجفاف صنابير معظم منازل القليعة والعزيب التي تعيش بدون ماء منذ أربعة أيام متتالية، في سابقة لم تعرف لها المنطقة مثيلا، حيث أكد عدد من المتضررين أن سبب انقطاع الماء عن الحي يرجع لاستنزاف الفرشة المائية وجفاف الآبار حسب ما فسره المسؤولون لهم، وحملوا المسؤولية للجهات المعنية، مبرزين أنه لا يعقل أن تعيش الساكنة بدون ماء خصوصا في ظل شهر رمضان الذي يعرف إقبالا كبيرا على هذه المادة الحيوية، وفي مغرب 2018 وفق تعبير إحدى المحتجات.

وطالبت الساكنة المتضررة من المسؤولين المحليين والإقليميين بالتدخل العاجل لإيجاد مخرج لأزمة الماء والعطش التي ضربت القليعة وضواحيها قبل فوات الأوان .

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شوف تيفي المغرب أيت ملول الماء انقطاع أربعة أيام أزمة العطش احتجاج

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