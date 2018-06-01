عاجل..فيديو مروع..كسيدة خايبة بزاف بين شاحنة وحافلة لنقل العمال بالقنيطرة..وهذه هي الحصيلة ﻿

شهد مدينة القنيطرة، قبل قليل من يومه الأحد، وقوع حادث جد خطير، خلف إصابة 7 أشخاص بجروح خطيرة، عقب وقوع اصطدام بين شاحنة لنقل السلع، وحافلة لنقل عمال شركة معروفة بالمنطقة.

''شوف تيفي''

شهد مدينة القنيطرة، قبل قليل من يومه الأحد، وقوع حادث جد خطير، خلف إصابة 7 أشخاص بجروح خطيرة، عقب وقوع اصطدام بين شاحنة لنقل السلع، وحافلة لنقل عمال شركة معروفة بالمنطقة.

وحسب المعطيات الخاصة بهذا الحادث، فإن السرعة المفرطة، كانت سببا في وقوعه، ما خلف إصابة سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة، وصفت حالتهم بالحرجة، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضوا لها.

وأكدت المصادر ذاتها أن سيارات الإسعاف، نقلت المصابين في هذا الحادث، على وجه السرعة لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما قامت مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.