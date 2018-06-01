هـــــام.. إطلاق الخدمة الإلكترونية ''منحتي'' الخاصة بطلبات المنحة ﻿

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأنه سيتم إطلاق الخدمة الإلكترونية ''منحتي'' الخاصة بطلبات منحتي التعليم العالي ومتابعة الدراسة بسلكي ''تقني'' و''تقني

''شوف تيفي''

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأنه سيتم إطلاق الخدمة الإلكترونية ''منحتي'' الخاصة بطلبات منحتي التعليم العالي ومتابعة الدراسة بسلكي ''تقني'' و''تقني متخصص'' بمؤسسات التكوين المهني برسم السنة الجامعية والتكوينية 2018-2019 ، ابتداء من غد الاثنين وإلى غاية 31 يوليوز المقبل، عبر البوابة الإلكترونية www.minhaty.ma .

وأوضحت الوزارة في بلاغ ، أنه يتوجب على المترشحات والمترشحين لنيل شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية 2017-2018 المعنيين ، إيداع طلبات الاستفادة من المنحة بعد النقر على خدمة ''إيداع الطلب'' وتعبئة كافة المعلومات المطلوبة، بشكل دقيق وصحيح، كما يتيح لهم، رابط ''التتبع'' تتبع جميع مراحل معالجة طلبات المنحة إلى حين التوصل بقرار اللجنة الإقليمية للمنح عبر البريد الإلكتروني للمترشح.

وأضاف البلاغ أن تفعيل هذه الخدمة الإلكترونية، يأتي للسنة الثانية على التوالي، في إطار تفعيل رقمنة مسطرة تخويل منحتي التعليم العالي والتكوين المهني، وتهدف إلى تبسيط إجراء طلبات الاستفادة من المنح وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بخصوص الخدمة الإلكترونية ''منحتي'' من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، كما يمكن ربط الاتصال بالرقم الأخضر 0800001122 للاستفسار بخصوص كيفية الولوج إلى هذه الخدمة.