بالأرقام هذا ترتيب القيمة المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال 2018 بما فيهم المغرب ﻿

تستقبل روسيا منذ بداية الأسبوع الجاري المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، بنسختها الـ21 في الفترة الممتدة ما بين 14 يونيو الجاري و15 يوليو القادم، بمشاركة 32 منتخبا عالميا.

'' شوف سبور''

تستقبل روسيا منذ بداية الأسبوع الجاري المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، بنسختها الـ21 في الفترة الممتدة ما بين 14 يونيو الجاري و15 يوليو القادم، بمشاركة 32 منتخبا عالميا.

وكشفت صحيفة ''ليكيب'' الفرنسية، أن منتخب الديوك يبقى الأعلى قيمة بين المنتخبات المشاركة في المونديال بقيمة سوقية تبلغ مليار و80 مليون يورو، ويأتي في المركز الثاني المنتخب الإسباني بمليار و40 مليون يورو، ثم البرازيل في المركز الثالث بـ 952 مليون يورو.

وأفادت ذات الصحيفة أن متوسط ثمن لاعبي المنتخب الفرنسي يبلغ 47 مليون يورو، وهو أقل بمليوني يورو من قيمة لاعبي المنتخب الأسترالي مجتمعين.

وأشارت إلى أن المنتخب الفرنسي صاحب ثاني أصغر معدل أعمار في المونديال حيث يبلغ معدل أعماره 26 سنة، ويعد كيليان مبابي الأعلى قيمة بـ120 مليون يورو والحارس مانداندا الأقل بقيمة 2.5 مليون يورو.

وعلى مستوى المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، فإن المنتخب المصري تبلغ قيمته 198.9 مليون يورو نظرا إلى أن القيمة السوقية لمحمد صلاح لوحده تتجاوز الـ150 مليون دولار، ويأتي المنتخب المغربي في الرتبة الثانية بقيمة مالية 122.8 مليون يورو، والمنتخب التونسي 58.1 مليون يورو، والمنتخب السعودي 18.7 مليون يور.