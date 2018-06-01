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هام للمغاربة..عكس كل التوقعات: هذا أول أيام عيد الفطر وعيد الأضحى بالمغرب

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 12:10 هام للمغاربة..عكس كل التوقعات: هذا أول أيام عيد الفطر وعيد الأضحى بالمغرب | مجتمع
هام للمغاربة..عكس كل التوقعات: هذا أول أيام عيد الفطر وعيد الأضحى بالمغرب
أكد الفلكي المغربي المعروف هيشام العيساوي، خلال الأسبوع الجاري، أن يوم الجمعة المقبل، هو أول أيام عيد الفطر بالمغرب، وذلك وفق الحسابات الفلكية التي قام بها. وأوضح العيساوي في تدوينة نشرها عبر

''شوف تيفي''

أكد الفلكي المغربي المعروف هيشام العيساوي، خلال الأسبوع الجاري، أن يوم الجمعة المقبل، هو أول أيام عيد الفطر بالمغرب، وذلك وفق الحسابات الفلكية التي قام بها.
وأوضح العيساوي في تدوينة نشرها عبر حسابه بالفيسبوك، أن الجمعة المقبلة 15 يونيو هو يوم عيد الفطر بالمغرب، وهذا ما ستعلنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مباشرة بعد مغرب يوم الخميس المقبل 29 رمضان بمدة لن تتجاوز 10 دقائق بعد آذان المغرب.

وأشار الفلكي المذكور إلى أن رصد هلال شهر شوال ممكن ورؤيته ستكون واضحة، ووفقا للحساب الفلكي الدقيق، حيث سيولد هلال شهر شوال الساعة 7:45 مساء بالتوقيت العالمي من مساء يوم الأربعاء 28 رمضان ومعه يكون عمر الهلال وقت التحري والرصد لحظة غروب الشمس من يومه الخميس تقريبا 24 ساعة ودقائق مكثه أو مدة تأخره وهي المدة بين كل من غروب الشمس وغروب القمر ستتراوح ما بين 43 إلى 46 دقيقة، كما أن الجمعة هو يوم عيد الفطر في المملكة العربية السعودية وسائر الدول الاسلامية.
وطالب العيساوي في تدوينته، المشككين في الحساب الفلكي الذي يتوافق مع الرؤية البصرية الشرعية، أن يتدبروا قوله سبحانه:''هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون''، مشيرا إلى أنه بالشمس تعرف الأيام وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام، مذكرا أن مقولة ''يوم صومكم يوم نحركم'' لن تحقق هذا العام إذ سيحل عيد الاضحى المبارك يوم الأربعاء 22 غشت، وبداية شهر رمضان كانت الخميس 17 ماي.

وعلاقة بعيد الفطر، فقد أكد الفلكي اليمني القاضي أحمد محسن الجوبي، لوكالة خبر الأنباء، يومه الأحد، أن أول أيام عيد الفطر المبارك 1439ه‍ سيصادف يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018م، موضحا أن ''يوم الخميس 14 يونيو يعتبر اليوم الثلاثين في اليمن وببعض الدول والأخير في شهر رمضان، حيث سيكون مقدار مكث الهلال بعد غروب شمس الخميس بـ 44 دقيقة و12 ثانية''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشمس الحساب الفلكي هشام العيساوي رمضان الهلال

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