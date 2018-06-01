البرلمانية حنان رحـاب تقصف لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين ﻿

عقــبت ''حنان رحاب'' على ''لجنة الحقيقة والعدالة'' التي عقدت مساء السبت أول ندوة صحفية لها بأحد الفنادق بالرباط، في تدوينة مطولة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مبرزة العديد من مكامن الخلل

''شوف تيفي''

عقــبت ''حنان رحاب'' على ''لجنة الحقيقة والعدالة'' التي عقدت مساء السبت أول ندوة صحفية لها بأحد الفنادق بالرباط، في تدوينة مطولة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مبرزة العديد من مكامن الخلل في اللقاء وتغييب كلمة المشتكيات في قضية توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر.

وأوضحت القيادية الاتحادية قائلة : ''تبين من خلال طبيعة المداخلات وطريقة الترافع واستعمال جمل مثل : (أعرف بوعشرين ولا يمكن له ...) من يقول مثل هذه العبارات لا يسعى بتاتا إلى تبيان الحقيقة والعمل على إحقاق العدالة كما يدعي المنظمون بل تهدف بلوغ غاية أخرى لا علاقة لا بالعدل ولا بالحقيقة''.

وأضافت ''ففي أول ندوة لهذه اللجنة كشفت أنها ليست أكثر من أداة لمساندة بوعشرين، مدير أخبار اليوم وموقع اليوم 24 المتهم بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والاغتصاب، والذي تقول النيابة العامة إنها تتوفر على 50 شريطا توثق للممارساته الجنسية، وهي الأشرطة التي لم يجرؤ المتهم ولا دفاعه لحد الآن على طلب إجراء خبرة علمية عليها لإثبات صحتها أو فبركتها''.

واسترسلت ذات المتحدثة قائلة : ''إن من يسعى إلى تبيان الحقيقة وإحقاق العدالة، ينصت إلى كل أطراف القضية التي يبحث فيها، ويتمعن في موقف كل طرف وأدلته ومدى صدقية أقواله، دون اعتبار للصحبة أو الرفقة أو أي علاقة أخرى حزبية كانت أو عقائدية أو إيديولوجية. والحال أن هذه اللجنة منذ تأسيسها اقتصرت على عائلة وأصدقاء وأنصار عبروا عن مواقف مساندة ومتضامنة منذ البداية مع طرف واحد هو المتهم، وحتى النشاط الذي نظم في ليلة السبت الأحد بالرباط، حضر فيه المتهم بكلمة وغابت المشتكيات لأن لا أحد تواصل معهن أو جلس معهن قبل عقد الندوة أو أثناء التحضير لها وهذا أبسط أدبيات البحث عن الحقيقة ، فغاب إذا صوتهن، غابت شكواهن، كأنهن مجرد خيالات لا وجود لها في الواقع''.

وتساءلت ''كيف يمكن لحقوقيين ومحامين وناشطين أن يسمحوا لأنفسهم بهذا السلوك الذي يضرب بقواعد حقوق الإنسان التي يؤمنون بها مبدئيا. فلو كان المشاركون في نشاط هذه اللجنة '' محايدين '' في مواقفهم لكانوا أصروا على الاستماع إلى طرفي هذه القضية أياما قبل عقد ندوة تفصلها عن تاريخ تأسيس لجنة ما يسمى '' الحقيقة والعدالة '' أسبوعا واحدا فهل يمكن الوصول إلى الحقيقة بهذه السرعة ، وبالاكتفاء بالإنصات إلى طرف واحد، بل واعتبار كلامه هو الحقيقة، وما عداه مجرد كلام في مهب الريح لا قيمة له''.

وشددت أن المشتكيات والمصرحات اللواتي لم يقِم لهن المشاركون في نشاط هذه اللجنة '' المقام في أفخم الفنادق '' وزنا، هن مواطنات مغربيات لهن الحق في الصدح بما يتعرضن له من اعتداء، ولهن الحق بالتقدم بالشكاوى أمام القضاء. وليس لأحد الحق في إلغاء وجودهن فقط لأنهن كسرن جدار الصمت وصرخن أمام الملأ بما تعرضن له .

واستطردت في ذات التدوينة ''أما ادعاء السعي وراء الحقيقة والعدالة، والاكتفاء بالإنصات لطرف واحد ومناصرته دون أدنى تحفظ، فإنه يعتبر نوعا من المشاركة فيما اقترفه المتهم، إن قضى القضاء بأنه متورط في التهم التي يتابع بسببها، ويعتبر اعتداء على المشتكيات ويعتبر كذلك وهذا هو الأخطر رسالة إلى كل المغربيات اللواتي يتعرضن للاعتداءات والاستغلال الجنسي، تقول لهن: عليكن التزام الصمت، والانكفاء على آلامكن وجراحكن والاستمرار في الخضوع لتجاوزات أرباب العمل في مكاتبهم، لأنكن إن فضحتن من يعتدي عليكن، فسنسرع إلى مناصرته ودعمه، وسنشكل من أجله اللجان، وننظم له الندوات، ونعرض روايته فقط للأحداث. أما أنتن، فلا يحق لكن سوى الإقصاء والإلغاء...''

واختتمت قائلة : ''سبق للمتهم بوعشرين أن قال إن هذه القضية التي يتهم فيها بتهم مشينة مدخلها سياسي ويريد لها مخرجا قانونيا و على ما يبدو، فأنصاره يسعون عبثا إلى شيء آخر. فهم يعلمون أن هذه القضية مدخلها قانوني ويريدون لها مخرجا سياسيا. وهذا طبعا أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة والعدالة''.