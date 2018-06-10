بلافريج من أكادير...المقاطعة وسيلة حضارية سلمية للنضال أثبتت أن المغرب يعيش أزمة وعلى الدولة إيجاد حلول بديلة لبناء مغرب أفضل ﻿

أكد ''عمر بلافريج'' النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي في لقاء عقده بمدينة أكادير، أن على الدولة التعامل بحكمة وإيجاب مع المطالب الشعبية والاستجابة لها خاصة حملة المقاطعة،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أكد ''عمر بلافريج'' النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي في لقاء عقده بمدينة أكادير، أن على الدولة التعامل بحكمة وإيجاب مع المطالب الشعبية والاستجابة لها خاصة حملة المقاطعة، التي يقودها عدد من الشباب المغاربة في الآونة الأخيرة ضد مجموعة من الشركات، تعبيرا عن غضبهم وعدم رضاهم عن أسعار هذه المنتوجات التي تنتجها هاته الشركات المعنية بالمقاطعة.

وأثبتت(المقاطعة) أن المغاربة وخاصة الشباب لهم رغبة جامحة في ممارسة الفعل السياسي، وحينما لم يجدوا أحزابا تبلور أفكارهم ورسائلهم للانخراط فيها انخرطوا في حملة المقاطعة، التي هي وسيلة حضارية جديدة للاحتجاج في ظل مغرب قمع الحريات والحقوق الدستورية، وتأتي على خلفية ما تعيشه البلاد من أزمة خانقة لجيوب المواطنين وغلاء المعيشة، الشيء الذي جعل هؤلاء الشباب يستفيقون ويبتكرون أسلوبا جد راق للتعبير عن احتجاجه على غلاء الأسعار التي لا تلائم قدرته الشرائية ويخاطب من يحكمه بأن هناك أزمة وعليهم النظر فيها وإيجاد حلول وبدائل للخروج منها وبناء مغرب أفضل وذلك بإعادة النقاش حول توزيع الثروات والنهوض بالقطاع الصحي والتعليمي اللذين يعيشان أوضاعا مزرية، وهذه هي الرسالة السامية، التي على الجهات المعنية أن تفهمها ولا تحصر الأمر في زوايا ضيقة.

وأوضح ''بلافريج'' أن المقاطعة برهنت اليوم على أن المغرب بدأ يعرف منعطفا جديدا في أشكال الحركة الاحتجاجية والتي أعطت ثمارا في أسابيع قليلة لم تفرزها الاحتجاجات التي انبثقت وانطلقت من الشوارع، فشباب اليوم عوض أن يضحي بحريته وسط الشارع وما يترتب عن ذلك من تلفيق للتهم وقمع وكسر لممتلكات الغير خرج للاحتجاج بطريقة يرى أنها لن تقوده للسجون على عكس ما عهدناه في الأشكال الاحتجاجية الأخرى التي شهدها المغرب مثل أحداث الريف وجرادة وزاكورة، وغيرها من المناطق المتوترة.

ومن جهة أخرى أبرز ذات المتحدث في معرض كلامه، أنه يحترم جميع الأحزاب المغربية ومواقفها وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية ويتمنى أن يتبنى الحزب الطرح الذي سار عليه اليسار داخل البرلمان من أجل الخروج من الأزمة معتبرا أن المغرب لديه فرصة تاريخية لمعالجة الأوضاع، فيما يخص المحروقات، موضحا أنه شخصيا قدم ملتمسا بتعديل قانون المالية لاسترجاع الأموال المقدرة ب 17 مليار درهم، والتي تمثل الأرباح غير الأخلاقية وبانخراط حزب كبير من حجم العدالة والتنمية في هذا المسار سيمكن من إعادة الثقة لدى المغاربة في العملية السياسة.