صحف إسبانية تسرب عقد نيمار مع ريال مدريد! ﻿

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاصيل الاجتماع الذي دار في مدينة ليفربول بين مسئولي ريال مدريد ووالد اللاعب البرازيلي نيمار.

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاصيل الاجتماع الذي دار في مدينة ليفربول بين مسئولي ريال مدريد ووالد اللاعب البرازيلي نيمار.

وأضافت نفس التقارير، أن نيمار أبدى استعداده الكبير للتضحية من أجل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد حيث ينتظر أن يتراجع راتبه السنوي من 36 مليون يورو في صفوف باريس سان جيرمان إلى 30 مليون يورو سنويا في ريال مدريد.

وأعطى نيمار موافقته على التوقيع لريال مدريد بعقد يمتد لـ6 سنوات مع قيمة كسر عقد تصل لمليار يورو.

ويحتاج ريال مدريد للتوصل لاتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان من أجل حسم الأمور بشكل رسمي وهو ما يعقد صعوبة حسم النادي الأبيض الإسباني للتعاقد مع اللاعب في ظل رفض ناصر الخليفي فكرة بيع اللاعب البرازيلي هذا الصيف.

ويذكر أن عدة تقارير إخبارية، أكدت أن رونالدو أخبر زملاءه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ، بالرحيل عن الميرينغي خلال الصيف الحالي ، الشيء الذي يرجح إبرام عملية تبادلية بين ريال مدريد و باريس سان جيرمان، تقضي برحيل رونالدو و بنزيما للفريق الفرنسي مقابل وصول نيمار للفريق الملكي.