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بالصور..هذا ما سيقوم به المنتخب المغربي قبل لحظات

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 11:31 بالصور..هذا ما سيقوم به المنتخب المغربي قبل لحظات | سبور
بالصور..هذا ما سيقوم به المنتخب المغربي قبل لحظات
علمت '' شوف سبور''، من مصادر موثوق بها، أن المنتخب المغربي مقبل بعد لحظات على إجراء جلسة تصوير خاصة، بمقر المعسكر التدريبي بمدينة فورونيج الروسية، قبل التوجه إلى الملعب لخوض حصة تدريبية خفيفة.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور''، من مصادر موثوق بها، أن المنتخب المغربي مقبل بعد لحظات على إجراء جلسة تصوير خاصة، بمقر المعسكر التدريبي بمدينة فورونيج الروسية، قبل التوجه إلى الملعب لخوض حصة تدريبية خفيفة.

وأفادت ذات المصادر، أن المنتخب المغربي وكباقي لاعبي المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018 سيخوضون حصصا تصويرية خاصة ليتم بثها عبر شاشات لحظة الإعلان عن التشكيلة الرسمية للمباريات.

ويذكر أن المنتخب المغربي سيجري أول مباراة رسمية في المونديال أمام منتخب إيران يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة 18.00.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب كأس العالم المنتخبات جلسة تصوير

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