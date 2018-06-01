أرباب محطات البنزين والوقود يطالبون الحكومة برفع هامش الربح ﻿

يعتزم المكتب الفيدرالي المغربي لمسيري محطات الوقود، خلال الأسبوع القادم، تقديم مذكرة للحكومة تطالب برفع هامش الربح الذي لم يتغير منذ سنة 1994.

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يعتزم المكتب الفيدرالي المغربي لمسيري محطات الوقود، خلال الأسبوع القادم، تقديم مذكرة للحكومة تطالب برفع هامش الربح الذي لم يتغير منذ سنة 1994.

وفي إطار المفاوضات الجارية بين الحكومة والمهنيين، يأتي هذا المطلب من أجل التراجع عن سياسة تحرير السوق المعتمدة منذ نهاية 2014، والعودة إلى نظام تحديد الأسعار على أساس وضع سقف لهوامش الربح، الذي كان سارياً من قبل.

وكان المكتب يعتزم لقاء مسؤولي وزارة الشؤون العامة والحكامة للتداول بشأن المذكرة المطلبية خلال الأسبوع المنصرم، قبل أن يتقرر تأجيل الاجتماع إلى الأسبوع المقبل، عقب طلب وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي بإعفائه من منصبه الوزاري، حسب ما أورده موقع القناة الثانية يومه الأحد.

وبلغة الأرقام، فإن المكتب الفدرالي المغربي، الذي يضم أرباب محطات البنزين والوقود، يطالب برفع هامش الربح ليصل إلى 700 درهم للطن بدل 300 إلى 400 درهم الموجودة حاليا.

وقال زكرياء الرباع، الأمين العام للمكتب إنه ''في النظام القديم قبل تحرير السوق في 2014 كان هامش الربح المحدد لنا هزيلا جدا، إذ لم يتعد 300 درهم للطن. ومنذ التحرير كان الهامش يحدد في إطار توافقي مع الشركات النفطية. حاليا نريد أن يكون الهامش الذي سيحدد خلال هذه المفاوضات منصفا، يمكننا من الاستثمار والتطور.''

وأوضح الرباع أن قطاع محطات توزيع الوقود في المغرب يضم زهاء 4000 محطة، نصفها يستغل من طرف مسيرين مستقلين في إطار عقود تزويد واستغلال العلامات التجارية مع الشركات النفطية، ونصفها الآخر في إطار عقود إيجار بين المسيرين والشركات النفطية التي تمتلك المحطات.