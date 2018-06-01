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خاص.. خطة رونار في حال غاب درار عن مباراة إيران

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 11:17 خاص.. خطة رونار في حال غاب درار عن مباراة إيران | سبور
خاص.. خطة رونار في حال غاب درار عن مباراة إيران
علمت ''شوف سبور'' من مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن هيرفي رونار يتجه نحو تأهيل أشرف حكيمي لخلافة اللاعب نبيل درار في مركز مدافع أيمن خلال المباراة الأولى أمام المنتخب الإيراني برسم منافسات كأس العالم

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت ''شوف سبور'' من مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن هيرفي رونار يتجه نحو تأهيل أشرف حكيمي لخلافة اللاعب نبيل درار في مركز مدافع أيمن خلال المباراة الأولى أمام المنتخب الإيراني برسم منافسات كأس العالم 2018.

وأفادت ذات المصادر، أنه بغض النظر عن إشراك حكيمي في معظم المباريات الودية، فإن الحصص التدريبية التي يقوم بها رونار مع المنتخب المغربي يركز دائما على إدراج لاعب فريق ريال مدريد في الرواق الأيمن والأيسر في نفس الوقت استعدادا للاعتماد عليه قبل استعادة نبيل درار خلال المباراة الثانية أمام منتخب البرتغال.

وحسب ذات المصادر، فإن إمكانيات حكيمي التقنية والفنية جعلته يلعب أكثر من مركز واحد وبالتالي سيكون سلاح رونار لتغطية غياب درار في المباراة الأولى في الوقت الذي سيعتمد على حمزة منديل في المركز مدافع أيسر.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب نبيل درار المنتخب المغربي

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