 خاص.. هذا ما دار بين رونار ولاعبيه بمستودع الملابس بعد مباراة إستونيا ﻿
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خاص.. هذا ما دار بين رونار ولاعبيه بمستودع الملابس بعد مباراة إستونيا

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 11:07 خاص.. هذا ما دار بين رونار ولاعبيه بمستودع الملابس بعد مباراة إستونيا | سبور
خاص.. هذا ما دار بين رونار ولاعبيه بمستودع الملابس بعد مباراة إستونيا
علمت '' شوف سبور'' أن هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عبر بكل صرامة عن موقفه من الطريقة التي سجل بها المنتخب الإستوني هدفه الوحيد بمستودع الملابس في المباراة الودية التي انتهت يوم أمس

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' أن هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عبر بكل صرامة عن موقفه من الطريقة التي سجل بها المنتخب الإستوني هدفه الوحيد بمستودع الملابس في المباراة الودية التي انتهت يوم أمس السبت بفوز الفريق الوطني بثلاثة أهداف لهدف.

وأفادت مصادر مطلعة، أن هيرفي رونار لم يستسغ رد فعل بعض اللاعبين في وقت كان الفريق الوطني متقدما بثلاثة أهداف لهدف واحد واصفا إياهم أنهم أسود المغرب وينتظرهم 40 مليون نسمة ولا يمكن قبول مثل هذه الأخطاء في مباريات كأس العالم 2018.

وقال رونار للاعبيه في مستودع الملابس، إن مباريات كأس العالم لا تحسب بعدد التمريرات والأسلوب الذي ينهجه كل منتخب بل تحسب بالنقاط التي سيتم جمعها في ثلاث مباريات حاسمة أمام أقوى الأندية الأوروبية.

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي كأس العالم 2018

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