مثير..وها ذ شي اللي بقا: السماح للتلاميذ بتدخين ''الحشيش'' داخل مؤسسات تعليمية ﻿

سمحت سلطات ولاية كولورادو الأمريكية للممرضات، العاملات بالمدراس، بإعطاء الماريخوانا للطلاب للأغراض الطبية، وذلك حسب ما أعلنت عنه صحيفة ''The Denver Post'' الأمريكية خلال الأسبوع الجاري.

''شوف تيفي''

سمحت سلطات ولاية كولورادو الأمريكية للممرضات، العاملات بالمدراس، بإعطاء الماريخوانا للطلاب للأغراض الطبية، وذلك حسب ما أعلنت عنه صحيفة ''The Denver Post'' الأمريكية خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت الصحيفة الأمريكية أن تزويد الطلبة بـ''الحشيش''، سيكون بعد موافقة الوالدين أو الأطباء، وسينبغي على ولي أمر الطالب جلب الماريخوانا إلى المدرسة.

وأبرزت الصحيفة أن تخزين ''الحشيش'' سيكون في صناديق خاصة مغلقة، مبرزة أن المبادرين لهذا المشروع، أكدوا أن مثل هذه الإجراءات ستسمح بتقليص خطر تدوال المخدرات في المدارس.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية كولورادو هي الولاية الأمريكية الأولى والوحيدة، التي سمحت بزراعة وبيع واستخدام ''الحشيش'' للاستمتاع بها وليس للأغراض الطبية.