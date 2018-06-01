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بارطاجيو..فيديو يشعل الفيسبوك..نصاب على سيارة نصب على بائعة متجولة نهار رمضان بالمحمدية

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 10:53 بارطاجيو..فيديو يشعل الفيسبوك..نصاب على سيارة نصب على بائعة متجولة نهار رمضان بالمحمدية | مجتمع
بارطاجيو..فيديو يشعل الفيسبوك..نصاب على سيارة نصب على بائعة متجولة نهار رمضان بالمحمدية
نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت 9 يونيو مقطع فيديو مثير، قيل إنه يوثق للحظة قيام شخص على متن سيارة خفيفة بالنصب على بائعة متجولة بمدينة المحمدية.

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت 9 يونيو مقطع فيديو مثير، قيل إنه يوثق للحظة قيام شخص على متن سيارة خفيفة بالنصب على بائعة متجولة بمدينة المحمدية.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان، لحظة تعرض الضحية للنصب والاحتيال على يد صاحب السيارة الخفيفة، والذي أقدم على إخفاء رقم السيارة، حتى لا يتم الكشف عن هويته لكي لا يفتضح أمره.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بضرورة اعتقال صاحب السيارة، الذي استغل سداجة البائعة المتجولة للنصب والاحتيال عليها في مبلغ مالي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النصب الاحتيال سيارة خفيفة المصالح الأمنية

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