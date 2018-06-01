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العمراني: المغرب هو ''الاختيار المثالي'' لتنظيم مونديال 2026

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 10:50 العمراني: المغرب هو الاختيار المثالي لتنظيم مونديال 2026 | سبور
العمراني: المغرب هو ''الاختيار المثالي'' لتنظيم مونديال 2026
أكد هشام العمراني المدير العام للجنة ترشيح ''المغرب 2026 '' أن المغرب هو ''الاختيار المثالي'' من أجل تنظيم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 ، مبرزا المؤهلات المتعددة للمملكة والتي تجعل من طموحها مشروعا

شوف سبور

أكد هشام العمراني المدير العام للجنة ترشيح ''المغرب 2026 '' أن المغرب هو ''الاختيار المثالي'' من أجل تنظيم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 ، مبرزا المؤهلات المتعددة للمملكة والتي تجعل من طموحها مشروعا لاحتضان هذا العرس الرياضي العالمي.

وقال العمراني في حديث لإذاعة فرنسا الدولية نشرته في موقعها عبر الإنترنيت، '' أن بلادنا جد مناسبة في ما يتعلق بالمدن المقترحة، والمسافات التي يتعين قطعها من قبل اللاعبين والجمهور، وقرب المغرب ليس فقط لأروبا وإفريقيا ، بل لبلدان أخرى بالنظر إلى التوقيت المعتمد، وشغف البلاد الاستثنائي بكرة القدم، ولقيم التسامح والانفتاح ومن أجل بناء جسور بين االشعوب''.

وأضاف خلال الحديث الذي أجري معه قائلا: ''اذا نظرنا إلى الدار البيضاء التي تقع على بعد نحو 550 كلم من كل المدن المقترحة، وإلى البنيات التحتية المواصلاتية الاستثنائية لمدننا ، التي تتوفر كلها على مطارات، وقطارات وطرق سيارة وغيرها، يتبين بالطبع العرض المتميز الذي لا يمكن أن يتساوى مع عرض منافسينا ''.

وأشار المدير العام للجنة ترشيح ''المغرب 2026'' من ناحية أخرى إلى أن الهدف من تنظيم كأس العالم يتمثل على الخصوص في أن يشكل محركا لتنمية الرياضة''.

وأضاف ''هنا تكمن الأهمية القصوى التي يكتسيها تنظيم هذا الحدث بالنسبة للمغرب وللقارة الإفريقية، من أجل تعزيز هذا النمو على مختلف الأصعدة''، مؤكدا أن المغرب بوصفه عضوا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، يعول على دعم أكبر عدد من الاتحادات الأعضاء بالقارة ، واتحادات أخرى بالعالم، بفضل العمل المكثف الذي تم إنجازه والذي يتواصل إلى غاية 13 يونيو موعد التصويت''.

وقال ''لدينا دعم هام على مستوى القارة الأوروبية ، بالنظر إلى القرب الجغرافي، والمصلحة الاقتصادية أيضا، والتوقيت المعتمد ، وتنقل الجمهور وغيرها من المزايا ''.
وأعرب العمراني عن أمله في أن تتاح الفرصة للمغرب، الذي قدم ترشيحه للمرة الخامسة، والذي أبان عن خبرته وقدرته على تنظيم تظاهرات ضخمة من حجم كأس العالم.

وأشار إلى أنه إذا لم تسر الأمور على ما يرام ، ''فإننا سنظل ضمن دائرة ضيقة من البلدان التي لها القدرة على تنظيم هذا الحدث العالمي''، مبرزا أن العديد من الاتحادات التي تحادثنا معها واعية بهذا الجانب''.

وتابع أن ذلك يمثل رسالة قوية للقارة، التي لم تحتضن هذه التظاهرة الرياضية العالمية خلال 22 دورة ،سوى مرة واحدة سنة 2010 بجنوب إفريقيا.

ولدى تطرقه إلى الدور الهام الذي يضطلع به المغرب على مستوى القارة، أكد المدير العام للجنة ترشيح ''المغرب 2026 '' أنه من مصلحة عدد كبير من البلدان الإفريقية أن تنظم كأس العالم لكرة القدم على أبوابها، لأسباب ليس فقط رياضية وإنما اجتماعية واقتصادية أيضا.

 

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