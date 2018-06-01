فضيحة تهز مراكش..شابان حصلوهم كيمارسو الجنس مع قاصرتين بالموازاة مع صلاة التراويح..وها شنو وقع ليهم ﻿

اهتزت جماعة إغيل، ضواحي مدينة مراكش، خلال الأسبوع الجاري، على وقع فضيحة أخلاقية، أبطالها شابان، تم ضبطهما متلبسين بممارسة الجنس مع قاصرتين بمنطقة خلاء بالموازاة مع صلاة التراويح.

''شوف تيفي''

اهتزت جماعة إغيل، ضواحي مدينة مراكش، خلال الأسبوع الجاري، على وقع فضيحة أخلاقية، أبطالها شابان، تم ضبطهما متلبسين بممارسة الجنس مع قاصرتين بمنطقة خلاء بالموازاة مع صلاة التراويح.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بشابين في بداية عقدهما الثاني، ينحدران من جماعة برحيل التابعة لإقليم تارودانت، حلا بجماعة إغيل بواسطة دراجة نارة من نوع ''سي 90''، مشيرة إلى أن القاصرتين، استغلتا خروج أفراد أسرتهما للمسجد لآداء صلاة التراويح، ليلتقيا بالشابين بمنطقة خلاء لممارسة الجنس، إلا أن مجموعة من المواطنين، قاموا بضبطهم في حالة تلبس ليتم إبلاغ مصالح الدرك الملكي.

وأبرزت المصادر ذاتها أن الموقوفين الأربعة، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، حيث تم التحقيق معهم للكشف عن ظروف وملابسات اللقاء الجنسي الذي جمعهم.