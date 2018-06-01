 حصري.. فرنسي عنصري ما كيحملش طقوس رمضان قتل مغربي بالقرطاس ﻿
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حصري.. فرنسي عنصري ما كيحملش طقوس رمضان قتل مغربي بالقرطاس

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 10:29 حصري.. فرنسي عنصري ما كيحملش طقوس رمضان قتل مغربي بالقرطاس | حوادث و حقوق
حصري.. فرنسي عنصري ما كيحملش طقوس رمضان قتل مغربي بالقرطاس
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مغربيا في نهاية عقده الثالث، لقي مصرعه، خلال الأسبوع الجاري، بمدينة بوردو بفرنسا، عقب تلقيه لخمس رصاصات، أطلقها عليه جاره الفرنسي المتقاعد، نتيجة وقوع خلاف بينهما.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مغربيا في نهاية عقده الثالث، لقي مصرعه، خلال الأسبوع الجاري، بمدينة بوردو بفرنسا، عقب تلقيه لخمس رصاصات، أطلقها عليه جاره الفرنسي المتقاعد، نتيجة وقوع خلاف بينهما.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بالمغربي المسمى '' سعيد البركاوي'' البالغ من العمر 39 سنة، دخل في خلاف مع جاره المعروف بعدائه للمسلمين ورفضه لطقوس رمضان، ليقوم هذا الفرنسي بالهجوم على المغربي بمنزله، قبل أن يعمد إلى إطلاق الرصاص عليه، ليسقطه أرضا جثة هامدة.

وأبرز ذات المصدر أن العديد من المغاربة، تقدموا سابقا بشكايات للمصالح الأمنية بمدينة بوردو، حتى يتم إيقاف هذا الفرنسي العنصري قبل أيام، نظرا لسلوكاته العنصرية وإهانته للمسلمين، إلا أنها لم تتحرك لتتطور الأمور وتنتهي بمقتل المغربي، الذي ترك بعد مقتله طفلين وزوجة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بوردو فرنسا رصاصات العنصرية

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