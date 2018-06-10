بالصور: ''أسود الأطلس'' يصلون إلى فورونيج الروسية إستعدادا للمونديال ﻿

وصل المنتخب الوطني المغربي، صباح يومه الأحد الى مدينة فورنيج الروسية قادما من العاصمة الإستونية تالين، بعد خوضه المباراة الودية الثالثة التي جمعته بإستونيا عشية يوم أمس السبت، وعرفت فوزه بثلاثة

شوف سبور

وصل المنتخب الوطني المغربي، صباح يومه الأحد الى مدينة فورنيج الروسية قادما من العاصمة الإستونية تالين، بعد خوضه المباراة الودية الثالثة التي جمعته بإستونيا عشية يوم أمس السبت، وعرفت فوزه بثلاثة أهداف لواحد، في إطار استعداداته لكأس العالم 2018.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

ويذكر أن منتخب الأسود سيجري مباراته الأولى أمام المنتخب الإيراني، وذلك يوم 15 يونيو في سان بيتيرسبورغ، و يخوض مباراته الثانية أمام نظيره البرتغالي يوم 20 يونيو بملعب لوجينيكي بموسكو، على أن يلتقي في المباراة الثالثة بالمنتخب الإسباني في 25 يونيو بمدينة غالينينغراد.