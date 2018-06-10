 تلميذ يتعرض لتعنيف جسدي بشع من طرف أستاذ بمؤسسة تعليمية ضواحي الصويرة ''صورة'' ﻿
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تلميذ يتعرض لتعنيف جسدي بشع من طرف أستاذ بمؤسسة تعليمية ضواحي الصويرة ''صورة''

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 10:21 تلميذ يتعرض لتعنيف جسدي بشع من طرف أستاذ بمؤسسة تعليمية ضواحي الصويرة صورة | حوادث و حقوق
تلميذ يتعرض لتعنيف جسدي بشع من طرف أستاذ بمؤسسة تعليمية ضواحي الصويرة ''صورة''
تعرض تلميذ يدرس بابتدائية ''أورتوفلاح'' بجماعة ''إداوتغوما'' التابعة لإقليم الصويرة بحر هذا الأسبوع لتعنيف جسدي وصف بالبشع من طرف أستاذ بذات المدرسة ما تسبب له في رضوض وجروح بمختلف أنحاء جسمه.

شوف تيفي:الصويرة

تعرض تلميذ يدرس بابتدائية ''أورتوفلاح'' بجماعة ''إداوتغوما'' التابعة لإقليم الصويرة بحر هذا الأسبوع لتعنيف جسدي وصف بالبشع من طرف أستاذ بذات المدرسة ما تسبب له في رضوض وجروح بمختلف أنحاء جسمه.

وحسب مصادر محلية، فالحادث خلف كدمات ورضوض خطيرة بمختلف مناطق جسد التلميذ خاصة على مستوى الظهر، ما جعله يصاب بأزمة نفسية حادة تسببت له في عزلة وانطواء وتخوف من المدرسة، في حين نددت أسرته بهذا التعنيف الذي تعرض له ابنها من طرف أستاذه، وطالبت بضرورة انصافها وتدخل الوزارة المعنية للتحقيق في النازلة واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الأستاذ.

ومن جانبها استنكرت عدة فعاليات جمعوية وحقوقية بالمنطقة هذه السلوكات الصادرة من بعض رجال التعليم، والتي تسيء للمنظومة التربوية، داعين إلى تفعيل مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين للحد من هذا العنف المدرسي والترهيب الممارس على التلميذ، كما شددوا على ضرورة محاسبة الفاعل لرد الاعتبار للضحية نظرا لخطورة ما تعرض له .

 

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شوف تيفي المغرب الصويرة تلميذ يتعرض تعنيف أستاذ مدرسة ابتدائية استنكار

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