 محمد صلاح يؤكد جاهزيته لمواجهة أوروغواي بعد لقائه مع السيسي ﻿
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محمد صلاح يؤكد جاهزيته لمواجهة أوروغواي بعد لقائه مع السيسي

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 10:09 محمد صلاح يؤكد جاهزيته لمواجهة أوروغواي بعد لقائه مع السيسي | سبور
محمد صلاح يؤكد جاهزيته لمواجهة أوروغواي بعد لقائه مع السيسي
أكد نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أن حالته الصحية تحسنت كثيرا مما كان عليه في السابق، وذلك عن لقاء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، مع بعثة المنتخب الوطني المشاركة في مونديال روسيا 2018

شوف سبور

أكد نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أن حالته الصحية تحسنت كثيرا مما كان عليه في السابق، وذلك عن لقاء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، مع بعثة المنتخب الوطني المشاركة في مونديال روسيا 2018 قبل السفر للمشاركة في كأس العالم.

وأضاف نجم المنتخب المصري، ''أشعر أنني سأكون قادرا على مواجهة أوروغواي من أجل حلمي وحلم المصريين، وعند وعدي بالعمل على تحويل أحلام الشعب المصري لحقائق''.

وتوجه صلاح بالشكر للرئيس المصري على تدخله في أزمة إعلاناته واهتمامه بها بشكل شخصي وأكد على شكره لاتحاد الكرة على موقفه ووقوفهم بجانبه وإنهاء الأزمة سريعا.

وألقى الرئيس كلمة للاعبين قال فيها إنه سعيد جدا بما حققوه مؤخرا والشعب المصري ينتظر منهم الكثير في كأس العالم، والكل يحيا على وقع ما سيقدمه الفريق في المونديال.

وقال السيسي للاعبين: ''أنتم في حلم وعليكم القتال لإسعاد هذا الشعب''.

واتجه الرئيس لسؤال محمد صلاح نجم المنتخب عن إصابته وهل سيشارك في المباراة أم لا.
وجاء رد صلاح :''قلت في كلمتك إننا نحيا في حلم ولابد أن نقاتل من أجله، أعدك بأنني سأقاتل بقوة للعب في المونديال ولن أتنازل عن تحقيق أحلام الشعب المصري''.

من جانبه، تحدث المدير الفني للمنتخب، الأرجنتيني هيكتور كوبر للسيسي قائلا: ''أشكرك جدا لأنه في كل مرة تستقبل الفريق وتكون بجواره، وتلك ثالث مرة تكون معنا وهذا أمر رائع، وأتمنى أن تكون المرة المقبلة بعد تحقيق إنجاز في كأس العالم''. 

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء روسيا المنتخب المصري كأس العالم 2018

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