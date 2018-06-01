مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين في حادث اصطدام دراجتين ناريتين بأولاد تايمة+ ''صور'' ﻿

لقي في ساعات متأخرة من ليلة أمس السبت شخص مصرعه وأصيب إثنان بجروح بليغة في حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى شارع محمد الخامس بحي ''المويسات'' بمدينة أولاد تايمة، إثر اصطدام دراجتين ناريتين.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي في ساعات متأخرة من ليلة أمس السبت شخص مصرعه وأصيب إثنان بجروح بليغة في حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى شارع محمد الخامس بحي ''المويسات'' بمدينة أولاد تايمة، إثر اصطدام دراجتين ناريتين.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الحادث وقع في حدود منتصف ليلة أمس حينما كانت دراجتان ناريتان تسيران في نفس الاتجاه وبسرعة غير قانونية، قبل أن يحاول سائق إحداهما الانعراج وتغيير المسار بشكل مباغث، ودون الانتباه لقدوم دراجة نارية أخرى من نوع ''c90'' يمتطيها شابان، لتصطدم الدراجتان بشكل قوي، جعل أحد الركاب الثلاثة يصاب إصابة جد خطيرة على مستوى الرأس بفعل عدم وضعه للخودة عجلت بوفاته فورا، فيما أصيب شخصان آخران بجروح بليغة، استدعت نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالخبر هرعت مصالح الأمن بأولاد تايمة والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية لعين المكان، وتم نقل الضحايا للمستشفى لإسعافهما وإنقاذهما، فيما نقل الهالك صوب مستودع الأموات، ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات وقوع الحادث، لترتيب المسؤوليات القانونية.