 حكومة العثماني تضيف ساعة إضافية مباشرة بعد رمضان والمغاربة طلع ليهم الدم ﻿
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حكومة العثماني تضيف ساعة إضافية مباشرة بعد رمضان والمغاربة طلع ليهم الدم

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 09:31 حكومة العثماني تضيف ساعة إضافية مباشرة بعد رمضان والمغاربة طلع ليهم الدم | مجتمع
حكومة العثماني تضيف ساعة إضافية مباشرة بعد رمضان والمغاربة طلع ليهم الدم
في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، وحسب ما أعلنت عنه وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية فإن المغاربة سيضطرون لإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم

''شوف تيفي''

في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، وحسب ما أعلنت عنه وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية فإن المغاربة سيضطرون لإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 17 يونيو 2018.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن تغيير الساعة القانونية للمملكة يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013)، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 3.14.18 الصادر في 20 شعبان 1439 الموافق ل7 ماي 2018.

المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا عن غضبهم الشديد بسبب إضافة هذه الساعة، حيث طالب الجميع حكومة العثماني بضرورة إلغاء التوقيت الصيفي وإعادة العمل به مباشرة بعد رمضان، مؤكدين أن المواطن المغربي ونظرا لمعاناته مع قلة النوم خلال شهر الصيام سيجد نفسه مرة أخرى ملزما على التأقلم مع الساعة الإضافية التي ستقلل من ساعات نومه.

‫شوف تيفي

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