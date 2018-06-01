ظهور أجسام غريبة في سماء مدينة مكناس والمغاربة يربطونها بالملائكة ''فيديو'' ﻿

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليلة السبت صبيحة الأحد فيديو مثير يظهر أجساما غريبة تحلق في سماء مدينة مكناس وثقها أحد المواطنين بكاميرا هاتفه وتناقلتها مجموعة من الصفحات

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليلة السبت صبيحة الأحد فيديو مثير يظهر أجساما غريبة تحلق في سماء مدينة مكناس وثقها أحد المواطنين بكاميرا هاتفه وتناقلتها مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، وانتشرت بشكل مهول عبر شبكة الواتساب.

وأثارت هذه الأجسام حالة من الهلع والخوف في نفوس مجموعة من المواطنين، وخلقت موجة من ردود الفعل المتباينة، والتي ربطها البعض ممن عاينوا الواقعة بالقول بأن تلك الأجسام تعود ''للملائكة'' ،وهو ما جعل الكثيرين يسخرون من هذا الربط واعتبروه مجرد خرافة، مؤكدين أن الملائكة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة مثلها مثل الجن وأن المغاربة لهم تأويلات متسارعة للأشياء ونابعة من صنع المخيال الشعبي، مستشهدين بحادثة رؤية محمد الخامس في القمر.

فيما ذهب آخرون إلى كون تلك الأجسام هي انعكاسات ضوئية تدعى الأضواء الزرقاء، وسبق أن قام بها أحد الأجانب بمدينة تارودانت وأثارت الرأي العام المحلي بالمدينة آنذاك وزرعت الخوف والفزع في نفوس الساكنة، قبل أن يقوم بشرح العملية لهم، مبرزا أنه انعكاس للضوء يرسله لآلاف الكيلومترات في السماء باستعمال آلة خاصة، ما يؤدي لظهور تلك الأجسام وتشكلها بتلك الطريقة.