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أمطار ورياح قوية وحرارة تصل ل 38 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 09:10 أمطار ورياح قوية وحرارة تصل ل 38 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع
أمطار ورياح قوية وحرارة تصل ل 38 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، ليوم الأحد، أن يظل الطقس نسبيا حارا بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، فضلا عن مرور سحب كثيفة خلال الصباح، مع إمكانية نزول أمطار جد خفيفة أو أمطار ضعيفة

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، ليوم الأحد، أن يظل الطقس نسبيا حارا بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، فضلا عن مرور سحب كثيفة خلال الصباح، مع إمكانية نزول أمطار جد خفيفة أو أمطار ضعيفة ومتفرقة بكل من منطقة طنجة واللوكوس ومنطقة الغرب والسواحل الشمالية والسايس والمناطق المتواجدة غرب الأطلس.

كما يرتقب أن تظهر سحب أخرى منخفضة وكثيفة ومصحوبة بأمطار جد خفيفة ومحلية على السواحل الممتدة ما بين أكادير وطرفاية، مع تمركز سحب ركامية خلال الزوال بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء الأخرى. وستتناثر حبات رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح، فستهب من القطاع الشمالي معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة القوة بباقي جهات المملكة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية وبشمال ووسط البلاد، وما بين 17 و25 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وبأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و25 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 25 و30 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية والسهول الشمالية وشرق البلاد، وما بين 31 و36 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 34 و38 درجة بأقصى جنوب البلاد.

أما بالنسبة للبحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا بين المهدية وطانطان وبين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رياح أمطار السواحل الأطلسية الهيجان البحر

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