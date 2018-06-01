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عاجل..قبل كأس العالم..فاجعة تهز روسيا..وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 09:05 عاجل..قبل كأس العالم..فاجعة تهز روسيا..وهذا عدد القتلى | دولي
عاجل..قبل كأس العالم..فاجعة تهز روسيا..وهذا عدد القتلى
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون جراء اصطدام قطار للشحن مع حافلة لنقل الركاب، يومه الأحد بالقرب من مدينة أوريول وسط روسيا. وحسب موقع روسيا اليوم نقلا عن مصدر في غرفة عمليات مديرية حالات

''شوف تيفي''

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون جراء اصطدام قطار للشحن مع حافلة لنقل الركاب، يومه الأحد بالقرب من مدينة أوريول وسط روسيا. وحسب موقع روسيا اليوم نقلا عن مصدر في غرفة عمليات مديرية حالات الطوارئ الروسية فقد وقع الحادث المؤسف عند المعبر الواقع بالقرب من نقطة الـ132 كلم''.

وذكر الموقع أن الحافلة كانت تنقل مجموعة من الفنانين في طريقهم إلى مخيم لاستجمام الأطفال، وعلى الرغم من وجود إشارة مرور ضوئية عند المعبر، إلا أن سائق الحافلة قرر المرور وقطع المعبر لكن القطار باغته ووقع الاصطدام.

وقال مصدر الموقع إن الحادث ''أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين''، نافيا وجود أطفال في الحافلة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي روسيا اليوم أطفال قطار حافلة

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