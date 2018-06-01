فيديو حصري...حافلة للنقل الحضري بالدشيرة تتعرض لهجوم خطير من طرف مجموعة من الشبان ﻿

أقدم مجموعة من الشبان ليلة أمس السبت على اعتراض سبيل حافلة للنقل الحضري وسط مدينة الدشيرة عمالة إنزكان أيت ملول وتنفيذ هجوم مسلح عليها متسببين في تكسير جل واجهتها الزجاجية، ومحدثين حالة من الرعب

شوف تيفي:الدشيرة الجهادية

أقدم مجموعة من الشبان ليلة أمس السبت على اعتراض سبيل حافلة للنقل الحضري وسط مدينة الدشيرة عمالة إنزكان أيت ملول وتنفيذ هجوم مسلح عليها متسببين في تكسير جل واجهتها الزجاجية، ومحدثين حالة من الرعب والفزع في نفوس ركابها.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الحافلة التي كانت تؤمن الخط الرابط بين مدينة إنزكان وولاية أكادير مرورا بالدشيرة تفاجأ سائقها باعتراض سبيله من طرف مجموعة من الشبان المراهقين، والذين حاولوا الصعود، غير أن تصرف السائق تجاههم ومنعهم، جعلهم يستشيطون غضبا، ويقررون تنفيذ هجوم على الحافلة، وذلك برشقها بالحجارة، ومنعها من إكمال رحلتها صوب مدينة أكادير، وأدى الحادث إلى إلحاق أضرار وخسائر مادية جد جسيمة بالحافلة، إذ تم تكسير معظم واجهتها الزجاجية ونوافذها.

وأضافت ذات المصادر، أن ركاب الحافلة عاشوا لحظات عصيبة ممزوجة بالرعب، حيث تعالت صيحات وصراخ النساء والفتيات اللواتي كن داخل الحافلة إلى جانب مجموعة من الرجال، وهرول الكل مسرعا لإخلاء الحافلة خوفا من إصابته جراء سيل الحجارة التي تهاطلت على الحافلة في مشهد وصف بالمرعب.

واستنكر عدد من الركاب هذه الأحداث الخطيرة التي تهدد سلامة المواطنين، وطالبوا بتأمين حافلات النقل الحضري برجال الأمن الخاص حماية لأرواح الزبناء، وحفاظا على تجهيزاتها من التلف والتخريب الذي تتعرض له بين الفينة والأخرى من طرف مجموعة من المراهقين والمنحرفين، الذين يتلذذون بتهشيم زجاجها بعدد من أحياء مدينة أكادير، ويشكلون خطرا كبيرا على الأمن العام، الشي الذي يستدعي تدخلا أمنيا صارما لمحاربة هذه الظاهرة التي تؤرق بال مستعملي حافلات النقل الحضري، وتكبد الشركة المفوض لها تدبير القطاع بأكادير خسائر مالية تقدر بالملايين سنويا جراء هذه الهجمات المنظمة والمتعمدة.

هذا، وفور علمها بالحادث هرعت مصالح الأمن لعين المكان وفتحت تحقيقا شاملا لتحديد حيثيات وملابسات وقوع الحادث، وكذا من أجل تحديد هوية مرتكبيه الذين لاذوا بالفرار بعد وصول رجال الأمن للمكان.