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عاجل..هاذ شي ديال الأفلام: عصابة مدججة بالسيوف هجموا على مول الطاكسي.. والبوليس لقاو عندهم أكياس ديال الفلوس في كازا+صور

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 02:36 عاجل..هاذ شي ديال الأفلام: عصابة مدججة بالسيوف هجموا على مول الطاكسي.. والبوليس لقاو عندهم أكياس ديال الفلوس في كازا+صور | حوادث و حقوق
عاجل..هاذ شي ديال الأفلام: عصابة مدججة بالسيوف هجموا على مول الطاكسي.. والبوليس لقاو عندهم أكياس ديال الفلوس في كازا+صور
شهدت منطقة قريبة من حي عادل بالحي المحمدي بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأحد، وقوع حادث مثير وخطير أبطاله أفراد عصابة إجرامية مدججين بالسيوف، قاموا بالهجوم على سائق سيارة أجرة صغيرة.

''شوف تيفي''

شهدت منطقة قريبة من حي عادل بالحي المحمدي بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأحد، وقوع حادث مثير وخطير أبطاله أفراد عصابة إجرامية مدججين بالسيوف، قاموا بالهجوم على سائق سيارة أجرة صغيرة.

وأوضح مصدر مطلع ل''شوف تيفي'' أن الأمر يتعلق بأربعة أفراد مدججين بالأسلحة الببضاء، ترجلوا من سيارة خفيفة من نوع ''داسيا'' بيضاء اللون، قبل أن يعمدوا إلى اعتراض سبيل سيارة الأجرة، وسرقة بعض الأغراض المتواجدة بداخلها كما عثرو على أكياس بلاستيكية كبيرة داخل الطاكسي تحتوي على مبلغ مالي جد كبير مكون من قطع نقدية من فئة 5 و10 دراهم.

وأكد المصدر ذاته أن الأغراض المسروقة قد تكون مخدرات، ولهذا تم تسليم سائق سيارة الأجرة لعناصر الشرطة القضائية للتحقيق معه، بينما قامت الشرطة العلمية بجمع الأدلة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحي المحمدي الأغراض العصابة

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