مصرع قاصر بعد انقلاب جرار يحمل صهريج ماء ببني سيدال ﻿

لقي شاب قاصر يبلغ قيد حياته 16 سنة، مصرعه، على إثر اِنقلاب جرار يحمل صهريج ماء أمس الجمعة قبيل موعد الإفطار بجماعة بني سيدال لوطا التابعة للنفوذ الترابي للناظور.

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لقي شاب قاصر يبلغ قيد حياته 16 سنة، مصرعه، على إثر اِنقلاب جرار يحمل صهريج ماء أمس الجمعة قبيل موعد الإفطار بجماعة بني سيدال لوطا التابعة للنفوذ الترابي للناظور.

ووفق مصادر محلية، فإن الجرار الذي كان يحمل صهريج الماء انقلب بالراكبين حيث أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة فيما توفي أحد القاصرين في الحين ونجا الآخر بأعجوبة.

وأمام هاته الواقعة المؤلمة، حلت بعين المكان مصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث المميت، فيما نقلت سيارة الإسعاف الجثة والمصابين إلى المستشفى الحسني بالناظور.