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شوفو لحظة توقيف سيدة متهمة باختطاف طفلة بالقنيطرة قبل الإفطار

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 01:10 شوفو لحظة توقيف سيدة متهمة باختطاف طفلة بالقنيطرة قبل الإفطار | حوادث و حقوق
شوفو لحظة توقيف سيدة متهمة باختطاف طفلة بالقنيطرة قبل الإفطار
علمت شوف تيفي أن ساكنة منطقة بئر الرامي بالقنيطرة تمكنت اليوم السبت قبل موعد الإفطار من إيقاف سيدة متهمة باختطاف طفلة صغيرة.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن ساكنة منطقة بئر الرامي بالقنيطرة تمكنت اليوم السبت قبل موعد الإفطار من إيقاف سيدة متهمة باختطاف طفلة صغيرة.

وأضافت مصادرنا، أن ساكنة المنطقة المذكورة وفور إيقاف المشتبه بها، تم إشعار العناصر الأمنية بالواقعة حيث حلت بعين المكان فور تلقيها الخبر.

هذا وفور وصولها إلى عين المكان، تم تسليم السيدة إلى العناصر الأمنية من طرف ساكنة الحي ليتم فتح تحقيق مفصل مع الأخيرة في المنسوب إليها، على أن يتم الإحتفاظ بها رهن تدابير الحراسة النظرية ليتم تقديمها بعد ذلك أمام القضاء ليقول كلمته.

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شوف تيفي قنيطرة اختطاف سيدة

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