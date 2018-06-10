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صورة : أحداد يصل إلى القاهرة من أجل توقيع عقد انضمامه إلى الزمالك

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 01:06 صورة : أحداد يصل إلى القاهرة من أجل توقيع عقد انضمامه إلى الزمالك | سبور
صورة : أحداد يصل إلى القاهرة من أجل توقيع عقد انضمامه إلى الزمالك
وصل صباح اليوم السبت ، حميد أحداد مهاجم نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي إلى القاهرة، تمهيدا لتوقيع عقد انضمامه مع الزمالك المصري.

شوف سبور : عبدالغفور ضرار 

وصل صباح اليوم السبت ، حميد أحداد مهاجم نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي إلى القاهرة، تمهيدا لتوقيع عقد انضمامه مع الزمالك المصري.

وكشفت مصادر مطلعة ل ''شوف سبور'' أن أحداد عقد جلسة مع مسؤولي الفريق المصري برئاسة رئيس النادي ، من أجل الاتفاق على بنود العقد .

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد أكدت سابقا ، أن اللاعب المغربي سيوقع في كشوفات الفريق المصري مقابل 1.5 مليون دولار، لمدة خمسة سنوات مقبلة.

يذكر أن حميد أحداد سجل 9 أهداف في البطولة الاحترافية، و4 أهداف في كأس العرش ، كما صنع 3 أهداف في 26 مباراة شارك فيها مع فريق الدفاع الجديدي الموسم الماضي.

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء حميد أحداد الدفاع الحسني الجديدي الزمالك المصري

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