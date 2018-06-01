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''أحاديث ماجرى'' تجمع الاتحاديين على اليوسفي بالمحمدية.. وادريس لشكر أكبر الغائبين

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 00:17 أحاديث ماجرى تجمع الاتحاديين على اليوسفي بالمحمدية.. وادريس لشكر أكبر الغائبين | بوليتيك
''أحاديث ماجرى'' تجمع الاتحاديين على اليوسفي بالمحمدية.. وادريس لشكر أكبر الغائبين
استضاف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمان اليوسفي في حفل كبير لتقديم مذكراته ''أحاديث فيما جرى''، وذلك مساء يومه السبت بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بالمحمدية.

شوف تيفي

استضاف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمان اليوسفي في حفل كبير لتقديم مذكراته ''أحاديث فيما جرى''، وذلك مساء يومه السبت بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بالمحمدية.

وحضر حفل تقديم كتاب اليوسفي كرمز سياسي وطني شهد العديد من المراحل السياسية المغربية إلى جانب العديد من الفاعلين السياسيين ، حيث حضر كل من نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية و مصطفى الباكوري رئيس جهة الدار البيضاء سطات، ومحمد بن سعيد أيت يدر أحد رموز اليسار المغربي ، وبعض قيادات الأحزاب السياسية.

وامتلأت قاعة مسرح عبد للرحيم بوعبيد بعدد من القيادات الاتحادية من مناضلي ومناضلات الحزب ، من المكتب السياسي وهياكله وتنظيماته الوطنية ، الا أن الكل سجل غياب ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحالي الذي لم يشار اليه ولا سبب غيابه عن تظاهرة حزبية فكرية تعطي للحزب شرعيته التاريخية عبر أحد صناعه...

و ألح أبناء حزب الوردة حضور تقديم ''حديث ما جرى'' ، كتاب البوح لرجل الصمت كما سماه ''بودرقة'' الذي تحمل عناء جمع شذرات الكتاب ومرافقة اليوسفي لنقل أحاديثه وخبايا الذاكرة والتاريخ السياسي للبلاد، حيث نقل الوقائع والأحداث التي عاشها الرجل للجمهور والقراء ليحتفظ بها التاريخ للمتعة والعبرة والاستفادة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفيالمغربالمحمديةاحاديث فيما جرىالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

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