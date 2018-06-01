 في سابقة من نوعها.. إنقاذ رضيعة بعد دفنها بأزيد من 8 ساعات + الفيديو ﻿
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في سابقة من نوعها.. إنقاذ رضيعة بعد دفنها بأزيد من 8 ساعات + الفيديو

بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 00:06 في سابقة من نوعها.. إنقاذ رضيعة بعد دفنها بأزيد من 8 ساعات + الفيديو | مجتمع
في سابقة من نوعها.. إنقاذ رضيعة بعد دفنها بأزيد من 8 ساعات + الفيديو
في واقعة غريبة، تمكن رجال الإنقاذ، من إنقاذ رضيعة حديثة الولادة بعدما جرى دفنها لحوالي 8 ساعات، في ولاية ماتو جروسو في البرازيل .

شوف تيفي

في واقعة غريبة، تمكن رجال الإنقاذ، من إنقاذ رضيعة حديثة الولادة بعدما جرى دفنها لحوالي 8 ساعات، في ولاية ماتو جروسو في البرازيل .

وحسب ما كشفت عنه الشرطة في الولاية اليوم السبت لوسائل الإعلام الدولية، فإن والدة الرضيعة التي تبلغ من العمر 15 سنة وضعت ابنتها هذا الأسبوع. وبعدما اعتقد أن ابنتها الرضيعة قد توفيت. أقدمت على دفنها في الفناء الخلفي لمنزل العائلة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الشرطة توصلوا ببلاغ من شخص مجهول الهوية يتعلق بدفن المولودة، ليتم نقلها إلى المستشفى بعد ساعات من دفنها.

واستجوبت الشرطة أم المولودة، التي تبلغ 15 عاما، وأطلق سراحها بعد بضع ساعات من التحقيق معها.

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