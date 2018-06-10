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الحروري تنفي توصلها بطلب الإنضمام إلى لجنة نصرة بوعشرين وهذا ردها على الريسوني

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 23:45 الحروري تنفي توصلها بطلب الإنضمام إلى لجنة نصرة بوعشرين وهذا ردها على الريسوني | بوليتيك
الحروري تنفي توصلها بطلب الإنضمام إلى لجنة نصرة بوعشرين وهذا ردها على الريسوني
في رد على ادعاء سليمان الريسوني المنحاز لتوفيق بوعشرين، نفت المشتكية نعيمة الحروري يومه السبت توصلها بطلب من أعضاء بلجنة ''الحقيقة والعدالة'' من أجل الإنضمام إلى ''جبهة نصرة'' الصحفي المعتقل على

شوف تيفي:

في رد على ادعاء سليمان الريسوني المنحاز لتوفيق بوعشرين، نفت المشتكية نعيمة الحروري يومه السبت توصلها بطلب من أعضاء بلجنة ''الحقيقة والعدالة'' من أجل الإنضمام إلى ''جبهة نصرة'' الصحفي المعتقل على خلفية جرائم ثقيلة ضمنها الإتجار في البشر، مؤكدة في تدوينة على حائطها الفايسبوكي، أن ما ادعاه الريسوني الذي وصفته ب ''سيف بوعشرين المسلط على أعراض المشتكيات والضحايا'' يدخل في إطار ''السلوقيات'' التي دأب على إطلاقها، باعتباره منسق هذه اللجنة التي تتألف في تشكيلتها من أشخاص سبق لهم إعلان موقف مساند لبوعشرين بدون تحفظ.

وكذبت الحروري في التدوينة ذاتها، ما جاء في كلام الريسوني وحديثه عن دعوة المطالبات بالحق المدني والمشتكيات لحضور ندوة نظمتها اللجنة المناصرة لتوفيق بوعشرين، معتبرة أن ادعاء من هذا النوع يندرج في إطار ''الطنز العكري''، مادامت هي شخصيا قد رفعت دعوى قضائية ضد صاحب هذا الإدعاء بتهمة السب والقذف والتشهير، في انتظار أن تجري أولى جلسات المحاكمة المرتبطة بها بعد غد الإثنين، مشيرة إلى أن باقي المشتكيات لم يسلمن بدورهن من عبارات التجريح والمس بالكرامة التي دونها الريسوني على حسابه الفايسبوكي وعلى صدر جريدة ''أخبار اليوم''.

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شوف تيفي المغرب الحروري تدوينة الريسوني بوعشرين النصرة انضمام التشهير

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