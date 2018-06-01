رونار غير راض عن مستوى النخبة الوطنية قبل مواجهة إيران ﻿

عبر مدرب المنتخب الوطني هيرفي رونار، عن أسفه من مستوى اللاعبين البدلاء في الشوط الثاني، من ودية إستونيا التي جرت يومه السبت، وعرفت فوز النخبة الوطنية على حساب منتخب إستونيا 1-3، ضمن استعداداته

شوف سبور

عبر مدرب المنتخب الوطني هيرفي رونار، عن أسفه من مستوى اللاعبين البدلاء في الشوط الثاني، من ودية إستونيا التي جرت يومه السبت، وعرفت فوز النخبة الوطنية على حساب منتخب إستونيا 1-3، ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأضاف الفرنسي هيرفي رونار ، أن المجموعة قدمت شوطا أول بطريقة جيدة، إلى أن مستواها تراجع في الشوط الثاني، قائلا: ''العشب لم يساعدنا، و البدلاء لم يقدموا ما كان منتظرا منهم''، مضيفا سأصحح بعض الأمور قبل افتتاحية ''رحلة الأسود في المونديال'' أمام المنتخب الإيراني.

وتابع الناخب الوطني ، ''نحن جاهزون على المستوى البدني و النفسي، لدخول غمار المونديال ''.

ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه منتخب إيران في الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال روسيا، يوم 15 يونيو الجاري، على أرضية ملعب ''سان بيتيرسبورغ''.